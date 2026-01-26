Pubblicità
FC Internazionale v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Pio Esposito prepara il sorpasso anche in Champions: Chivu potrebbe schierarlo dal 1’ in Borussia Dormtund-Inter

Titolare nelle ultime due giornate di campionato, Pio Esposito potrebbe essere schierato a sorpresa dall’inizio anche contro il Borussia Dortmund in Champions League: è in ballottaggio con Thuram.

Pio Esposito al centro dell’Inter, ancora una volta e sempre più. Perché in questo caso possono bastare due indizi per fare una prova più che concreta.

La sensazione sempre più forte è che il processo in corso possa portare a un cambio di gerarchie, se non definitivo comunque significativo.

Dopo la maglia da titolare con tanto di goal contro il Pisa, Pio Esposito potrebbe essere schierato – a sorpresa – dall’inizio anche contro il Borussia Dortmund, in una gara che vale tantissimo per il cammino europeo dei nerazzurri.

  • IN BALLOTTAGGIO CON THURAM

    In due per una maglia. Con Lautaro Martinez certo del posto da titolare, Chivu ragiona su chi affiancargli tra Pio Esposito e Marcus Thuram nel match contro il Borussia Dortmund, decisivo per il cammino dei nerazzurri in Champions. Una gara da vincere per sperare di evitare i playoff che potrebbe vedere proprio Pio Esposito in campo dal primo minuto.

  • PASSAGGIO DI CONSEGNE?

    La gara europea contro il Borussia Dormtund ha una grande importanza per l’Inter e se la scelta di Chivu dovesse ricadere su Pio Esposito, allora si potrebbe parlare di nuove gerarchie nell’attacco nerazzurro. Il baby centravanti nerazzurro sta infatti guadagnando sempre più terreno rispetto a Thuram, che a sua volta non sta attraversando il suo momento migliore.

  • FATTORE NERAZZURRO

    Pio Esposito ha giocato titolare nelle ultime due partite di campionato contro Udinese e Pisa, segnando contro i toscani la sua terza rete in campionato. Il giovane centravanti sta diventando sempre più un fattore con goal, assist (4) e prestazioni importanti.

  • ORMAI NON È PIÙ UNA RISERVA

    A prescindere se Pio Esposito giocherà o meno dal primo minuto contro il Borussia Dortmund in Champions League, ormai il centravanti classe 2005 non può più essere considerato una riserva. Pio Esposito resta un’arma importantissima a gara in corso (visto anche gli ottimi impatti che ha sulle partite), ma ormai sta entrando sempre di più nelle rotazioni di Chivu. E la gara contro il Borussia Dortmund potrebbe essere uno snodo importante per capire il ruolo attuale di Pio Esposito nelle gerarchie nerazzurre.

Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Inter crest
Inter
INT
0