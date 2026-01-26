Pio Esposito prepara il sorpasso anche in Champions: Chivu potrebbe schierarlo dal 1’ in Borussia Dormtund-Inter

Pio Esposito al centro dell’Inter, ancora una volta e sempre più. Perché in questo caso possono bastare due indizi per fare una prova più che concreta.
La sensazione sempre più forte è che il processo in corso possa portare a un cambio di gerarchie, se non definitivo comunque significativo.
Dopo la maglia da titolare con tanto di goal contro il Pisa, Pio Esposito potrebbe essere schierato – a sorpresa – dall’inizio anche contro il Borussia Dortmund, in una gara che vale tantissimo per il cammino europeo dei nerazzurri.