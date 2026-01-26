Pio Esposito prepara il sorpasso anche in Champions: Chivu potrebbe schierarlo dal 1’ in Borussia Dormtund-Inter

La gara europea contro il Borussia Dormtund ha una grande importanza per l’Inter e se la scelta di Chivu dovesse ricadere su Pio Esposito, allora si potrebbe parlare di nuove gerarchie nell’attacco nerazzurro. Il baby centravanti nerazzurro sta infatti guadagnando sempre più terreno rispetto a Thuram, che a sua volta non sta attraversando il suo momento migliore.