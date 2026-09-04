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Pio Esposito InterGetty Images
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Pio Esposito poteva andare al Napoli: "De Laurentiis ha fatto di tutto per prenderlo"

Calciomercato
Inter
Napoli
F. Esposito

L'agente di Pio Esposito ha svelato un tentativo di De Laurentiis per portare l'attaccante a Napoli.

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Il futuro di Francesco Pio Esposito è saldamente all'Inter, con cui ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2032, ma poteva essere a tinte di colore diverso: più precisamente azzurre.

Il Napoli infatti è stato seriamente interessato a ingaggiare il centravanti classe 2005, al punto da avere dei contatti importanti con l'entourage del ragazzo.

A rivelarlo è proprio Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, a Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando il pressing di Aurelio De Laurentiis per strapparlo alla concorrenza.

  • "DE LAURENTIIS PRONTO A TUTTO PER PRENDERLO"

    Giuffredi sottolinea come il presidente del Napoli abbia avuto la vista lunga su Pio Esposito:


    "De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo in assoluto, a chiedermelo; Pio giocava nello Spezia, è stato il primo in assoluto a chiedermelo e il primo che voleva fare di tutto per prenderlo".

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  • "PER PIO L'INTER E' CASA"

    Contro cosa ha sbattuto l'interesse del Napoli e di De Laurentiis? La volontà dello stesso Pio Esposito di restare legato ai colori nerazzurri.


    Giuffredi spiega: "Poi il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata, per lui l'Inter è casa sua, l'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada".

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  • QUANTO GUADAGNA PIO ESPOSITO DOPO IL RINNOVO

    Pio Esposito e l'Inter un binomio destinato a proseguire, anche in virtù del nuovo contratto firmato recentemente, con scadenza al 30 giugno 2032.


    Con il nuovo accordo, da indiscrezioni della stampa, l'ingaggio dell'attaccante ha un sensibile aumento arrivando ad aggirarsi intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione.

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