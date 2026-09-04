Pio Esposito poteva andare al Napoli: "De Laurentiis ha fatto di tutto per prenderlo"

Contro cosa ha sbattuto l'interesse del Napoli e di De Laurentiis? La volontà dello stesso Pio Esposito di restare legato ai colori nerazzurri.





Giuffredi spiega: "Poi il ragazzo ha sempre fatto una scelta decisa e mirata, per lui l'Inter è casa sua, l'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada".