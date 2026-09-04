Pio Esposito poteva andare al Napoli: "De Laurentiis ha fatto di tutto per prenderlo"

Il futuro di Francesco Pio Esposito è saldamente all'Inter, con cui ha appena rinnovato il proprio contratto fino al 2032, ma poteva essere a tinte di colore diverso: più precisamente azzurre.
Il Napoli infatti è stato seriamente interessato a ingaggiare il centravanti classe 2005, al punto da avere dei contatti importanti con l'entourage del ragazzo.
A rivelarlo è proprio Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, a Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando il pressing di Aurelio De Laurentiis per strapparlo alla concorrenza.