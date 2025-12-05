Rai/Getty Images
"Pio Esposito oggi nel Brasile giocherebbe": l'opinione di Bizzotto durante il sorteggio dei Mondiali
BIZZOTTO: "PIO ESPOSITO GIOCHEREBBE NEL BRASILE"
Mentre si parlava della Selecao del ct Ancelotti, Bizzotto, con il sorriso stampato sulla faccia, è intervenuto con la frase: "Diciamo che Pio Esposito magari oggi nel Brasile giocherebbe".
RIMEDIO: "MAGARI SAREBBE UTILE..."
Con uno sguardo imbarazzato Rimedio ha provato a tagliare corto con un "Magari sarebbe utile...", con l'obiettivo di cambiare argomento e proseguire oltre.
ANTINELLI: "ODDIO NON SO"
A chiudere l'argomento ci ha però pensato Antinelli, che in modo molto serio ha chiuso con un "Oddio non lo so", rivolgendo anche una occhiataccia al collega.
