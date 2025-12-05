Pubblicità
Pubblicità
Pio Esposito Bizzotto AntinelliRai/Getty Images
Michael Baldoin

"Pio Esposito oggi nel Brasile giocherebbe": l'opinione di Bizzotto durante il sorteggio dei Mondiali

Nel corso del sorteggio dei gironi per il Mondiale 2026, dibattito negli studi RAI sul possibile ruolo di Pio Esposito nella Nazionale di Ancelotti: "Sarebbe titolare...".

Pubblicità

  • BIZZOTTO: "PIO ESPOSITO GIOCHEREBBE NEL BRASILE"

    Mentre si parlava della Selecao del ct Ancelotti, Bizzotto, con il sorriso stampato sulla faccia, è intervenuto con la frase: "Diciamo che Pio Esposito magari oggi nel Brasile giocherebbe".

    • Pubblicità

  • RIMEDIO: "MAGARI SAREBBE UTILE..."

    Con uno sguardo imbarazzato Rimedio ha provato a tagliare corto con un "Magari sarebbe utile...", con l'obiettivo di cambiare argomento e proseguire oltre.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ANTINELLI: "ODDIO NON SO"

    A chiudere l'argomento ci ha però pensato Antinelli, che in modo molto serio ha chiuso con un "Oddio non lo so", rivolgendo anche una occhiataccia al collega.