Pio Esposito-Inter, rinnovo fino al 2032: perché ha potuto rinnovare per 6 anni, è il primo caso in Italia

Quello di Pio Esposito è il primo caso in Italia di contratto con durata superiore a 5 anni, pratica che invece all'estero è diffusa, soprattutto in Premier League e nella Liga: celebri i casi di Nico Williams, che ha firmato un rinnovo di 10 anni con l'Athletic Bilbao nel 2025, e di Mudryk, che trasferendosi dallo Shakhtar al Chelsea aveva siglato un contratto di 8 anni e mezzo, lì si anche per ragioni contabili.