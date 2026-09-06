Un rinnovo che è già storia, per un giocatore che sogna di poter scrivere pagine indelebili per il calcio italiano, con la maglia nerazzurra e con quella della Nazionale: Francesco Pio Esposito ha firmato l'estensione del contratto con l'Inter, con la nuova scadenza fissata al 30 giugno 2032. È la prima volta nella storia del nostro calcio che viene ratificato un contratto di durata superiore a 5 anni. Ma perché l'Inter ha potuto far firmare a Pio Esposito un rinnovo di 6 anni?
Pio Esposito-Inter, rinnovo fino al 2032: perché ha potuto rinnovare per 6 anni, è il primo caso in Italia
L'ANNUNCIO UFFICIALE
Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale l'Inter ha confermato ufficialmente il rinnovo del suo giovane centravanti.
"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032".
IL NUOVO INGAGGIO DI PIO ESPOSITO
Grazie al nuovo accordo Esposito vedrà il suo ingaggio lievitare sensibilmente, passando da 1,2 milioni netti a 2,7 milioni netti, corrispondenti a un costo lordo per l'Inter di circa 5 milioni di euro. Stipendio quindi più che raddoppiato per l'attaccante di Castellammare di Stabia, che nella sua prima stagione tra i professionisti con il club nerazzurro ha messo a segno 11 goal in tutte le competizioni, conquistando anche la maglia della Nazionale.
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PERCHÉ HA POTUTO RINNOVARE PER 6 ANNI? LA REGOLA
Ma perché l'Inter ha potuto far firmare a Pio un rinnovo da 6 anni?
Il club nerazzurro ha sfruttato la nuova regola introdotta con il Decreto Legge n. 96 del 30 giugno 2025, successivamente convertito in legge, che ha portato la durata massima prevista per i contratti di lavoro subordinato sportivo da cinque a otto anni. Una modifica che non avrà però effetto sul peso dell'ammortamento, che resta limitato al massimo ai prossimi cinque esercizi contabili.
LA PRIMA VOLTA IN ITALIA
Quello di Pio Esposito è il primo caso in Italia di contratto con durata superiore a 5 anni, pratica che invece all'estero è diffusa, soprattutto in Premier League e nella Liga: celebri i casi di Nico Williams, che ha firmato un rinnovo di 10 anni con l'Athletic Bilbao nel 2025, e di Mudryk, che trasferendosi dallo Shakhtar al Chelsea aveva siglato un contratto di 8 anni e mezzo, lì si anche per ragioni contabili.
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