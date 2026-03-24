Pio Esposito gioca titolare in Italia-Irlanda del Nord? La concorrenza a Kean e Retegui e la decisione di Gattuso per la semifinale Playoff

L’Italia si avvicina alla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord con un dubbio che accende l’attacco: Pio Esposito può trovare spazio dal primo minuto oppure sarà un’arma da utilizzare a gara in corso?
Il giovane attaccante dell’Inter rappresenta una tentazione concreta per il commissario tecnico Gattuso, chiamato a bilanciare gerarchie consolidate e necessità immediate di risultato.
La coppia Kean-Retegui resta il riferimento teorico, ma le condizioni fisiche e il momento di forma aprono scenari diversi in vista della sfida di Bergamo.