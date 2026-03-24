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pio esposito italia nazionaleGetty Images
Alessandro De Felice

Pio Esposito gioca titolare in Italia-Irlanda del Nord? La concorrenza a Kean e Retegui e la decisione di Gattuso per la semifinale Playoff

Il giovane attaccante insidia Kean e Retegui in vista della semifinale playoff per i Mondiali in programma a Bergamo: forma e gerarchie fattori decisivi, mentre l'Inter prepara il rinnovo del contratto.

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L’Italia si avvicina alla semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord con un dubbio che accende l’attacco: Pio Esposito può trovare spazio dal primo minuto oppure sarà un’arma da utilizzare a gara in corso? 

Il giovane attaccante dell’Inter rappresenta una tentazione concreta per il commissario tecnico Gattuso, chiamato a bilanciare gerarchie consolidate e necessità immediate di risultato. 

La coppia Kean-Retegui resta il riferimento teorico, ma le condizioni fisiche e il momento di forma aprono scenari diversi in vista della sfida di Bergamo.

  • LA TENTAZIONE ESPOSITO E LA SCELTA DI GATTUSO

    Esposito si ripresenta in Nazionale forte di due goal nelle ultime due partite con l’Inter, incluso quello segnato domenica sera a pochi chilometri da Coverciano, nella sfida del Franchi di Firenze contro la Fiorentina, oltre ai tre centri nelle cinque presenze azzurre raccolte in autunno.

    Numeri che rappresentano una candidatura concreta per un impiego già nella semifinale playoff.

    Gattuso, pur riconoscendo il valore della coppia titolare Kean-Retegui - 9 goal nel girone di qualificazioni ai Mondiale sotto la sua gestione - è rimasto colpito dai progressi del giovane attaccante, soprattutto per continuità e presenza dentro la partita.

    La sensazione de’ La Gazzetta dello Sport è che Esposito giocherà contro l’Irlanda del Nord, anche se non necessariamente dal primo minuto.

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  • GERARCHIE, CONDIZIONE FISICA E CONCORRENZA

    Il gruppo azzurro resta compatto e le gerarchie costruite nel tempo chiedono rispetto, ma l’urgenza del risultato impone valutazioni pragmatiche.

    Kean arriva da una prestazione negativa in Fiorentina-Inter, dove ha fallito un’occasione importante, e appare ancora lontano dalla miglior condizione dopo l’infortunio.

    Retegui, invece, si è mostrato brillante in allenamento, ma porta con sé l’incognita legata alla lunga inattività: l’ultima partita giocata risale al 13 marzo e nell’ultima settimana si è allenato senza contatto fisico, seguito da un preparatore della Nazionale.

    A complicare ulteriormente il quadro c’è l’assenza di Scamacca, fermo per infortunio e in dubbio anche per un eventuale recupero in vista della finale.

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  • ASCESA ESPOSITO E NUMERI RECORD

    Esposito si presenta con credenziali che vanno oltre il momento attuale. L’ultima immagine in azzurro resta quella del 16 novembre a San Siro contro la Norvegia, quando fu l’unico a segnare e a distinguersi, risultando l’ultimo marcatore della Nazionale.

    In quella occasione partì titolare accanto a Retegui, attirando anche l’attenzione di club di Premier League come Arsenal e Newcastle, come rivela La Gazzetta dello Sport.

    I numeri potenziali rafforzano la sua candidatura: con un altro goal entro il 28 giugno raggiungerebbe Giuseppe Meazza e Gianni Rivera tra i giocatori capaci di superare quota tre reti in Nazionale prima dei 21 anni, e con una rete contro l’Irlanda del Nord diventerebbe il primo a segnare per tre partite consecutive in questa fascia d’età.


  • RINNOVO ESPOSITO-INTER E MERCATO

    Nel frattempo cresce anche l’interesse internazionale attorno al giovane attaccante. Nelle ultime settimane il suo entourage è stato contattato da diversi club, soprattutto dalla Premier League, attratti dalla sua efficacia in area e dalla giovane età.

    L’Inter, però, ha chiarito la propria posizione: Esposito è considerato un punto fermo del progetto futuro.

    Con nove goal e sei assist stagionali, già inserito stabilmente in prima squadra e valorizzato da Cristian Chivu, il giocatore ha un contratto fino al 2030 da un milione netto, con possibile rinnovo previsto a fine maggio, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport.

    La semifinale contro l’Irlanda del Nord può rappresentare un nuovo snodo nella sua crescita, mentre l’Italia si affida anche alla sua freschezza per alimentare il sogno Mondiale.


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