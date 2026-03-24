Pio Esposito gioca titolare in Italia-Irlanda del Nord? La concorrenza a Kean e Retegui e la decisione di Gattuso per la semifinale Playoff

Nel frattempo cresce anche l’interesse internazionale attorno al giovane attaccante. Nelle ultime settimane il suo entourage è stato contattato da diversi club, soprattutto dalla Premier League, attratti dalla sua efficacia in area e dalla giovane età.

L’Inter, però, ha chiarito la propria posizione: Esposito è considerato un punto fermo del progetto futuro.

Con nove goal e sei assist stagionali, già inserito stabilmente in prima squadra e valorizzato da Cristian Chivu, il giocatore ha un contratto fino al 2030 da un milione netto, con possibile rinnovo previsto a fine maggio, secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport.

La semifinale contro l’Irlanda del Nord può rappresentare un nuovo snodo nella sua crescita, mentre l’Italia si affida anche alla sua freschezza per alimentare il sogno Mondiale.



