Pio Esposito entra e la decide, i cambi possono fare la differenza nella corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Milan

Nella maggior parte dei casi, poter contare su una rosa lunga e competitiva rappresenta uno dei fattori decisivi nella corsa allo Scudetto.

Fa eccezione il Napoli della scorsa stagione, che però non ha dovuto affrontare le coppe europee e, anche grazie all’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, ha potuto concentrarsi su un unico obiettivo, poi centrato nonostante le continue emergenze.

Quest’anno, invece, gli azzurri devono fare i conti non solo con più impegni ravvicinati, ma anche con una lunga lista di infortuni e con alcuni acquisti estivi che stanno rendendo ben al di sotto delle aspettative.

Il Milan, dal canto suo, pur essendo fuori dall’Europa, non ha praticamente mai avuto l’intera rosa a disposizione e, quando Allegri è stato costretto ad affidarsi a chi aveva trovato meno spazio, le risposte sono state spesso deludenti.

Sensazioni che Chivu, invece, non ha quasi mai vissuto, soprattutto in attacco. Dalla scorsa stagione l’Inter ha fatto un netto salto di qualità grazie alle cessioni di Arnautovic, Correa e Taremi e agli arrivi di Bonny e Pio Esposito: due fattori a sorpresa che, fin qui, hanno saputo non far rimpiangere la classica “ThuLa” composta da Thuram e Lautaro.

La strada verso lo Scudetto resta lunga e tortuosa, ma intanto l’Inter può godersi il titolo di Campione d’Inverno.