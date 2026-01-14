Pio Esposito entra e la decide, i cambi possono fare la differenza nella corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Milan

"Il campionato è come una maratona, bisogna affrontare 38 partite e bisogna dimostrare che meriti di essere competitivo."
Le parole di Cristian Chivu, pronunciate alla vigilia della sfida contro il Napoli, assumono ancora più valore a distanza di pochi giorni. L’Inter ha prima fallito il match point per volare a +7, ma ha poi saputo approfittare dello stop interno del Napoli contro il Parma per provare a costruire la prima mini fuga del campionato.
In una maratona come quella per lo Scudetto, a fare la differenza sono spesso i dettagli, ancora più decisivi in una lotta così equilibrata come quella di quest’anno.
E fin qui i dettagli sorridono anche alla panchina: l’Inter può contare su risposte più incisive rispetto alle dirette concorrenti, con i cambi che stanno spesso indirizzando le partite.