Nel giro di pochi giorni, le gerarchie dell’attacco dell’Inter si sono ribaltate, con Pio Esposito - al momento - a farne le spese.
Da una parte il momento complicato del classe 2005, segnato dal rigore fallito con la Nazionale nella finale Playoff Mondiali di Zenica contro la Bosnia, dall’altra la rinascita di Marcus Thuram e il ritorno della coppia con Lautaro Martinez, decisiva nel rilancio nerazzurro.
il giovane attaccante nerazzurro ha vissuto un passaggio delicato mentre la ThuLa è tornata centrale nel progetto tecnico.