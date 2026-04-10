Nella sfida tra Italia e Bosnia, terminata con l’eliminazione degli azzurri ai rigori e la mancata qualificazione ai Mondiali per la terza volta consecutiva, Pio Esposito è stato il primo a presentarsi sul dischetto.

Senza paura, il classe 2005 si è preso le proprie responsabilità, calciando un rigore pesantissimo.

A rivelare un retroscena legato a quel frangente è stato proprio Cristian Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma:

“Sono andato a chiedergli se ha chiesto lui di battere, ha detto di sì. Prendersi la responsabilità a quell’età, con la consapevolezza del peso della partita… Ha avuto il coraggio di metterci la faccia, è un buon segno per lui e per noi, ma anche per la Nazionale”.