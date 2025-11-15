Pubblicità
Pubblicità
Retegui Pio Esposito ItalyGetty
Vittorio Rotondaro

Pio Esposito ancora in goal con l'Italia: la formula del doppio '9' convince, Raspadori superato nelle gerarchie?

Pio Esposito promosso in tandem con Retegui in Moldavia-Italia: il tandem Raspadori-Scamacca ha lasciato qualche perplessità in più.

Pubblicità

Il loro ingresso in campo, col senno di poi, è stato determinante ai fini del risultato: per il successo dell'Italia in Moldavia, una buona fetta di merito spetta sia a Mateo Retegui che a Pio Esposito.

Il secondo, in particolare, ha coronato un'ottima prova con la seconda rete in azzurro, utile per suggellare i tre punti in vista del big match contro la Norvegia che sancirà di fatto la partecipazione ai playoff di qualificazione ai Mondiali della Nazionale.

Un passo in avanti rispetto a Raspadori, di cui l'attaccante dell'Inter ha preso il posto poco dopo l'ora di gioco: segnale che le gerarchie offensive di Gattuso potrebbero subire una modifica.

  • RASPADORI POCO INCISIVO

    Schierato dal 1' tra le linee a supporto di Scamacca, Raspadori non ha brillato particolarmente: andando più nello specifico, si è avuta l'impressione che con lui e il collega dell'Atalanta lì davanti la Moldavia potesse gestire (seppur a fatica) la mole di occasioni create dai ragazzi di Gattuso.

    Rispetto a Scamacca, ovviamente, Raspadori non è una punta di peso e mai lo sarà: semmai potrebbe risultare utile per il passaggio a un nuovo sistema di gioco, posto che il 4-4-2 ultra offensivo poco si sposa con quelle che sono le sue caratteristiche.

    • Pubblicità

  • SCAMACCA RIMANDATO

    La presenza di Scamacca a Chisinau è da inquadrare nell'ottica della sperimentazione di Gattuso, curioso di capire come se la sarebbe cavata l'ex Sassuolo che è reduce da un periodo complicatissimo a causa degli infortuni.

    Purtroppo per il commissario tecnico la prova non è andata benissimo e il confronto con i due subentrati in attacco è da considerare a tratti impietoso: nulla di irrecuperabile, sia chiaro, ma l'attualità del momento parla chiaro e non sorride a un'eventuale ascesa di Scamacca.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PIO ESPOSITO ANCORA IN GOAL

    Gattuso ha cambiato interamente il volto dell'attacco azzurro al 65' quando, dalla panchina, ha inserito Retegui e Pio Esposito: con loro in campo, la difesa moldava si è abbassata ulteriormente a causa delle frequenti aggressioni al pallone del nuovo duo, decisamente più a proprio agio rispetto al tandem Scamacca-Raspadori.

    Occupazione degli spazi migliore e chance da goal più efficaci per la 'strana' coppia, con tanto di goal del classe 2005 che nel finale ha reso un po' più netta la distanza da una Moldavia in grado di mantenere lo 0-0 fino all'88', minuto della capocciata di Mancini che ha rotto l'equilibrio.

  • CHI GIOCA IN ATTACCO CONTRO LA NORVEGIA

    Ma quindi, alla luce di tutte queste indicazioni, chi sarà a comporre la coppia titolare a San Siro contro Haaland e compagni?

    Tutti gli 'indizi' conducono a Retegui e Pio Esposito, forti della mezz'ora in cui hanno messo a ferro e a fuoco la retroguardia della seppur modesta Moldavia: per Scamacca e Raspadori si prospetta una presenza in panchina, con possibilità di subentro in corso d'opera.

    In attesa che Kean si ristabilisca, dunque, Retegui può stare tranquillo: Pio Esposito è un partner più che affidabile, il tutto certificato anche dall'exploit avuto all'Inter dove la concorrenza, se vogliamo, è ancora più spietata.

  • Pubblicità
    Pubblicità