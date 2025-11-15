Pio Esposito ancora in goal con l'Italia: la formula del doppio '9' convince, Raspadori superato nelle gerarchie?

Il loro ingresso in campo, col senno di poi, è stato determinante ai fini del risultato: per il successo dell'Italia in Moldavia, una buona fetta di merito spetta sia a Mateo Retegui che a Pio Esposito.
Il secondo, in particolare, ha coronato un'ottima prova con la seconda rete in azzurro, utile per suggellare i tre punti in vista del big match contro la Norvegia che sancirà di fatto la partecipazione ai playoff di qualificazione ai Mondiali della Nazionale.
Un passo in avanti rispetto a Raspadori, di cui l'attaccante dell'Inter ha preso il posto poco dopo l'ora di gioco: segnale che le gerarchie offensive di Gattuso potrebbero subire una modifica.