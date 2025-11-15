Pio Esposito ancora in goal con l'Italia: la formula del doppio '9' convince, Raspadori superato nelle gerarchie?

Schierato dal 1' tra le linee a supporto di Scamacca, Raspadori non ha brillato particolarmente: andando più nello specifico, si è avuta l'impressione che con lui e il collega dell'Atalanta lì davanti la Moldavia potesse gestire (seppur a fatica) la mole di occasioni create dai ragazzi di Gattuso.

Rispetto a Scamacca, ovviamente, Raspadori non è una punta di peso e mai lo sarà: semmai potrebbe risultare utile per il passaggio a un nuovo sistema di gioco, posto che il 4-4-2 ultra offensivo poco si sposa con quelle che sono le sue caratteristiche.