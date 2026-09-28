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Pio Esposito Sebastiano EspositoGetty Images
Stefano Silvestri

Pio e Sebastiano Esposito fratelli d'Italia: la tentazione di Mancini, saranno entrambi titolari in Turchia?

UEFA Nations League A
Turchia vs Italia
Turchia
Italia
F. Esposito
S. Esposito

Pio in mezzo, Sebastiano più largo: nel tridente che Mancini schiererà a Bursa dovrebbero trovare spazio entrambi gli Esposito. Sarebbe la quarta coppia di fratelli in campo insieme in azzurro.

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Uno è il centravanti dell'Inter, anche se non sempre titolare, ed è considerato una sorta di predestinato. L'altro ha finalmente trovato la propria strada dopo una serie di prestiti, passando in estate dal Cagliari al Sassuolo.

Pio Esposito da una parte, Sebastiano Esposito dall'altra. Sempre divisi da un cammino che li ha portati a giocare lontani, ma ora uniti dallo stesso colore: l'azzurro. Sono loro i fratelli d'Italia, entrambi inclusi da Roberto Mancini nel suo primo ciclo di convocazioni per le quattro partite della Nations League.

Si sarebbero anche potuti accontentare, gli Esposito. Quante famiglie possono raccontare di aver avuto due fratelli nella stessa Nazionale? Poche, una manciata appena.

E invece, questa sera a Bursa i due fratelli hanno la più che concreta possibilità di compiere uno step ulteriore: giocare per la prima volta insieme con l'Italia. Magari dall'inizio.


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  • LE SCELTE DI MANCINI

    Pio Esposito, a meno di sorprese, sarà il riferimento offensivo dell'Italia per la seconda volta in pochi giorni: toccherà a lui guidare il tridente, proprio come venerdì contro il Belgio.

    Nelle ultime ore, poi, è salita in maniera vertiginosa anche la candidatura di Sebastiano Esposito: uno dei due esterni offensivi al fianco del fratello dovrebbe essere proprio lui.

    A completare il trio offensivo azzurro sarà Giacomo Raspadori, pure lui nel ruolo di esterno. Moise Kean partirà dalla panchina, Niccolò Cambiaghi dovrebbe seguirne le orme.

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  • QUARTA COPPIA DI FRATELLI

    Nel caso dovessero giocare entrambi dall'inizio, o comunque trovarsi entrambi in campo nello stesso momento anche a gara in corso, Pio e Sebastiano Esposito raggiungerebbero un traguardo per nulla banale: diverrebbero la quarta coppia di fratelli a farlo nella Nazionale italiana.

    La prima fu quella composta agli inizi dello scorso secolo da Giuseppe e Felice Milano: il primo, per la cronaca, fu il primo a indossare la fascia di capitano in azzurro. A seguirne le orme, due dei fratelli Cevenini: Aldo e Luigi.

    Da quanto due fratelli non scendono in campo insieme con l'Italia? Dal 15 novembre del 2000: la notte in cui Simone e Filippo Inzaghi giocarono qualche minuto uno al fianco dell'altro in un'amichevole vinta per 1-0 contro l'Inghilterra al Delle Alpi di Torino.

    Anche i fratelli Baresi, ovvero il compianto Franco e Beppe, sono stati in Nazionale contemporaneamente: a differenza delle altre tre coppie, però, non hanno mai avuto l'onore di far coppia in difesa e giocare fianco a fianco.

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  • "UN'EMOZIONE ANCORA PIÙ BELLA"

    Sebastiano e Pio Esposito sono stati protagonisti, negli scorsi giorni, di un'intervista congiunta rilasciata a VivoAzzurro TV. Il focus, naturalmente, era sul loro legame e sulla felicità di essere stati chiamati da Mancini nello stesso momento.

    "Venire in Nazionale è già di per sé una cosa strepitosa, un sogno che si realizza - ha detto l'attaccante del Sassuolo - Essere qui con mio fratello è un’emozione ancora più bella. Dopo Salvatore e Pio, non mi sarei mai perdonato di non essere convocato in Nazionale...".

    Il riferimento all'altro fratello Salvatore, che oggi gioca in Serie B con la Sampdoria, va a quando questi era nel giro della Nazionale: accadeva nel 2022, con un paio di convocazioni per bagnate dall'esordio di giugno contro l'Ungheria. Anche allora si trattava di Nations League. E anche allora il ct era Roberto Mancini.

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  • ALL'INTER SI SONO "SFIORATI"

    La stranezza, semmai, potrebbe essere un'altra: Pio Esposito e Sebastiano Esposito arrivano dallo stesso settore giovanile, ovvero quello dell'Inter. E la maglia dell'Inter l'hanno pure indossata nello stesso momento. Ma senza mai giocare assieme.

    Poco più di un anno fa, al Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti, i due ci avevano sperato. Ma Cristian Chivu aveva deciso di non concedere loro questa possibilità, pensando unicamente al fattore tecnico-tattico senza lasciarsi trasportare dai sentimentalismi.

    Due le partite in cui gli Esposito avrebbero potuto giocare assieme: contro il River Plate e gli Urawa Red Diamonds, nella fase a girone. Le uniche due sfide in cui Pio era a disposizione e non infortunato. Ma in entrambi i casi Chivu ha optato per la staffetta: una volta Pio ha sostituito Sebastiano, la volta dopo è accaduto il contrario.

    Pio e Seba Esposito entrambi in campo con l'Italia, ed entrambi dall'inizio, avrebbe insomma un valore storico anche per questo motivo: la possibilità di ricongiungere quel che destino e carriere hanno diviso. Per la gioia di mamma e papà.

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