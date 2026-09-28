Pio e Sebastiano Esposito fratelli d'Italia: la tentazione di Mancini, saranno entrambi titolari in Turchia?

La stranezza, semmai, potrebbe essere un'altra: Pio Esposito e Sebastiano Esposito arrivano dallo stesso settore giovanile, ovvero quello dell'Inter. E la maglia dell'Inter l'hanno pure indossata nello stesso momento. Ma senza mai giocare assieme.

Poco più di un anno fa, al Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti, i due ci avevano sperato. Ma Cristian Chivu aveva deciso di non concedere loro questa possibilità, pensando unicamente al fattore tecnico-tattico senza lasciarsi trasportare dai sentimentalismi.

Due le partite in cui gli Esposito avrebbero potuto giocare assieme: contro il River Plate e gli Urawa Red Diamonds, nella fase a girone. Le uniche due sfide in cui Pio era a disposizione e non infortunato. Ma in entrambi i casi Chivu ha optato per la staffetta: una volta Pio ha sostituito Sebastiano, la volta dopo è accaduto il contrario.

Pio e Seba Esposito entrambi in campo con l'Italia, ed entrambi dall'inizio, avrebbe insomma un valore storico anche per questo motivo: la possibilità di ricongiungere quel che destino e carriere hanno diviso. Per la gioia di mamma e papà.