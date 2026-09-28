Pio e Sebastiano Esposito fratelli d'Italia: la tentazione di Mancini, saranno entrambi titolari in Turchia?

Uno è il centravanti dell'Inter, anche se non sempre titolare, ed è considerato una sorta di predestinato. L'altro ha finalmente trovato la propria strada dopo una serie di prestiti, passando in estate dal Cagliari al Sassuolo.
Pio Esposito da una parte, Sebastiano Esposito dall'altra. Sempre divisi da un cammino che li ha portati a giocare lontani, ma ora uniti dallo stesso colore: l'azzurro. Sono loro i fratelli d'Italia, entrambi inclusi da Roberto Mancini nel suo primo ciclo di convocazioni per le quattro partite della Nations League.
Si sarebbero anche potuti accontentare, gli Esposito. Quante famiglie possono raccontare di aver avuto due fratelli nella stessa Nazionale? Poche, una manciata appena.
E invece, questa sera a Bursa i due fratelli hanno la più che concreta possibilità di compiere uno step ulteriore: giocare per la prima volta insieme con l'Italia. Magari dall'inizio.
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