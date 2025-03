Pineto-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW O RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Pineto vs Milan Futuro

Serie C

Al Pavone Mariani si sfidano Tisci e Oddo: abruzzesi per consolidare la zona playoff, rossoneri per la salvezza.

Sarà Pineto-Milan Futuro uno dei match che aprirà il turno infrasettimanale di Serie C NOW, 31^ giornata di campionato.

Abruzzesi in un momento clamoroso: le due vittorie consecutive in trasferta hanno ormai consolidato la zona playoff, con la squadra di Tisci - fresco di rinnovo - che non vuole smettere di sognare.

Dall’altra parte, invece, c’è un Milan Futuro ancora a secco di vittorie con Oddo in panchina e ancora in piena zona retrocessione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.