Pinault, Salma Hayek e il "vivaio della Francia": il Rennes che sfida la Juventus ha tante storie da raccontare

Ovviamente, il focus principale della sfida di Europa League riguarda la Juventus: come giocherà, come risponderà alle ultime settimane, difficili. Alla sconfitta contro la Lazio rimediata in Serie A. Riguarderà Luciano Spalletti, le sue scelte, il suo futuro. Ma riguarderà anche il Rennes e le sue numerose storie da raccontare.
Perché il club francese è una delle più solide società del calcio francese, e non sembra aver intenzione di fermarsi.
Ma cosa c'entra Salma Hayek in tutto questo? E perché si parla di Rennes come di "Vivaio della Nazionale francese"? Proviamo a riepilogare.