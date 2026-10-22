Pinault, Salma Hayek e il "vivaio della Francia": il Rennes che sfida la Juventus ha tante storie da raccontare

Eccoci al primo capitolo, alla prima storia. Il Rennes è, dal 1998, di proprietà di François Pinault, magnate francese a sua volta proprietario di kering, il più importante gruppo di moda che comprende brand come Gucci, Yves Saint Laurent e Balenciaga.

Si tratta di un vero e proprio miliardario (secondo Forbes, Pinault nel 2022 aveva un patrimonio stimato di 36,4 miliardi di dollari) che, alla fine degli anni Novanta, ha deciso di puntare sul club potenziando sia le infrastrutture che il settore giovanile.

Ma il suo progetto è stato talmente ambizioso che al termine della stagione 2019/20, finita anticipatamente per il Covid, il Rennes si è piazzato terzo, qualificandosi per la Champions League.

E cosa c'entra Salma Hayek? L'attrice messicana, naturalizzata statunitense, è sostanzialmente la "First Lady" del club rossonero, essendo spostata con lo stesso Pinault.