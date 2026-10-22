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Antonio Torrisi

Pinault, Salma Hayek e il "vivaio della Francia": il Rennes che sfida la Juventus ha tante storie da raccontare

Europa League
Juventus vs Rennes
Juventus
Rennes

Il club francese, ospite dei bianconeri allo Stadium, non è solo solido: allenato da un appassionato di vini, è un avversario ostico. Sotto tutti i punti di vista.

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Ovviamente, il focus principale della sfida di Europa League riguarda la Juventus: come giocherà, come risponderà alle ultime settimane, difficili. Alla sconfitta contro la Lazio rimediata in Serie A. Riguarderà Luciano Spalletti, le sue scelte, il suo futuro. Ma riguarderà anche il Rennes e le sue numerose storie da raccontare.

Perché il club francese è una delle più solide società del calcio francese, e non sembra aver intenzione di fermarsi.

Ma cosa c'entra Salma Hayek in tutto questo? E perché si parla di Rennes come di "Vivaio della Nazionale francese"? Proviamo a riepilogare.

  • Rennes Salma Hayek PinaultGetty

    CHI È PINAULT, IL PROPRIETARIO DEL RENNES E MARITO DI... SALMA HAYEK

    Eccoci al primo capitolo, alla prima storia. Il Rennes è, dal 1998, di proprietà di François Pinault, magnate francese a sua volta proprietario di kering, il più importante gruppo di moda che comprende brand come Gucci, Yves Saint Laurent e Balenciaga.

    Si tratta di un vero e proprio miliardario (secondo Forbes, Pinault nel 2022 aveva un patrimonio stimato di 36,4 miliardi di dollari) che, alla fine degli anni Novanta, ha deciso di puntare sul club potenziando sia le infrastrutture che il settore giovanile.

    Ma il suo progetto è stato talmente ambizioso che al termine della stagione 2019/20, finita anticipatamente per il Covid, il Rennes si è piazzato terzo, qualificandosi per la Champions League.

    E cosa c'entra Salma Hayek? L'attrice messicana, naturalizzata statunitense, è sostanzialmente la "First Lady" del club rossonero, essendo spostata con lo stesso Pinault.

  • IL RENNES: IL "VIVAIO DELLA FRANCIA"

    Partiamo da un dato: nell'ultimo giro di convocazioni della Francia, il primo di Zinedine Zidane, sono stati chiamati 8 giocatori formati nel Rennes o che hanno indossato la maglia del Rennes.

    Questo è fondamentale per capire due punti: il primo riguarda gli investimenti di Pinault. Con un settore giovanile potenziato, il club rossonero è stato capace di sfornare talenti come quello del Pallone d'Oro Ousmane Demélé, ad esempio (poi ceduto al Borussia Dortmund nel 2016), ma anche quelli di Désiré Doué e Eduardo Camavinga (per citarne alcuni).

    Il secondo punto, invece, riguarda la possibilità di continuare a far bene anche in futuro: il lavoro a livello giovanile proseguirà, e questo può garantire al Rennes solidità non solo finanziaria, ma anche sportiva.

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  • CHI È FRANCK HAISE, ALLENATORE DEL RENNES ESPERTO DI VINI

    Alla guida del Rennes, comunque, c'è Franck Haise: classe 1971, ex tecnico di Lens e Nizza, è stato nominato allenatore proprio negli scorsi mesi.

    Nasce "guida tecnica" già da quando faceva il calciatore (allo Stade Mayennais, nelle serie minori), ma "sboccia" tra Lorient e la seconda squadra del Lens, soprattutto. Tra l'altro, giusto per citare un ex Juve, facendo segnare goal a raffica a Lois Openda (21 in 38 presenze in Ligue 1 nella stagione 2022/23).

    Pratica yoga, come dallo stesso Haise raccontato nel 2022, ma soprattutto è un appassionato di vini. "Leggere una rivista di vini o partecipare a una degustazione sono tra i pochi momenti in cui non penso al calcio", ha affermato. L'ennesima storia del Rennes che sfida la Juventus.

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