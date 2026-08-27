Pinamonti sarà titolare alla Lazio? Come cambia la squadra di Gattuso con il nuovo centravanti

Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio. Stavolta niente sorprese, come nel caso di Bamba Dieng: l'ormai ex centravanti del Sassuolo sbarca a Roma e si mette a disposizione di Gattuso.
I due club hanno annunciato in mattinata la chiusura dell'operazione Pinamonti. Un'operazione impostata da qualche tempo e finalmente giunta alla fumata bianca, con tanto di comunicati ufficiali.
Un'operazione che, soprattutto, consente a Rino Gattuso e alla Lazio di mettere una bella croce su una casellina scoperta: quella del centravanti, appunto. Con tutto ciò che ne potrà conseguire a livello tattico.
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