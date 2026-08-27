Pinamonti sarà titolare alla Lazio? Come cambia la squadra di Gattuso con il nuovo centravanti

Con Ratkov in uscita, Pinamonti porta caratteristiche inedite nell'attacco della Lazio: si tratta infatti di un "centravanti-centravanti", con caratteristiche che prima del suo arrivo a Gattuso mancavano.

Pinamonti è alto (1.85), robusto, sa fare a sportellate con le difese avversarie. Un 9 vero, uno che sa coniugare movimento e qualità nei piedi alla finalizzazione. E uno degli italiani più prolifici delle ultime stagioni in Serie A, anche se la Nazionale non lo ha mai preso in considerazione.

Il titolare a Bologna è stato Boulaye Dia, che ha altre caratteristiche. Non che sia andata male, peraltro: uno splendido colpo di tacco dell'ex giocatore della Salernitana ha aperto a Frattesi la strada verso l'unica rete della partita. Sempre sulla carta, potrebbe essere lui a far (gradualmente) spazio all'ultimo arrivato.

In rosa c'è anche Tijjani Noslin, ancor meno centravanti. L'ex veronese ha dato qualche risposta da punta centrale nel corso delle ultime stagioni, ma ora può essere considerato a tutti gli effetti il vice Zaccagni sulla sinistra.