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Pinamonti LazioGetty Images
Stefano Silvestri

Pinamonti sarà titolare alla Lazio? Come cambia la squadra di Gattuso con il nuovo centravanti

Calciomercato
Serie A
Lazio
Sassuolo
A. Pinamonti

I biancocelesti hanno annunciato ufficialmente l'arrivo dal Sassuolo dell'attaccante tanto atteso: le nuove gerarchie e chi può fargli spazio nel tridente.

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Andrea Pinamonti è un nuovo giocatore della Lazio. Stavolta niente sorprese, come nel caso di Bamba Dieng: l'ormai ex centravanti del Sassuolo sbarca a Roma e si mette a disposizione di Gattuso.

I due club hanno annunciato in mattinata la chiusura dell'operazione Pinamonti. Un'operazione impostata da qualche tempo e finalmente giunta alla fumata bianca, con tanto di comunicati ufficiali.

Un'operazione che, soprattutto, consente a Rino Gattuso e alla Lazio di mettere una bella croce su una casellina scoperta: quella del centravanti, appunto. Con tutto ciò che ne potrà conseguire a livello tattico.


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  • I COMUNICATI E LE CIFRE

    La Lazio "comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti dall’U.S. Sassuolo Calcio", come si legge nel comunicato pubblicato dal club capitolino sul proprio sito.

    Il Sassuolo invece, sempre sul proprio sito, "ringrazia Andrea per quanto dimostrato negli anni trascorsi in neroverde e gli augura le migliori fortune umane e professionali".

    Per quanto riguarda la formula, come confermato dalla Lazio, si tratta di un trasferimento a titolo definitivo. 12 milioni di euro bonus compresi, invece, è la somma che i biancocelesti hanno accettato di versare nelle casse del Sassuolo.

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  • PINAMONTI TITOLARE ALLA LAZIO?

    La Lazio aveva una missione in questi ultimi giorni del mercato: acquistare un nuovo attaccante. Non uno a caso: un elemento che potesse davvero prendere in mano le redini dell'attacco, sei mesi dopo la cessione di Castellanos al West Ham.

    Per questo motivo Pinamonti, almeno sulla carta e in attesa che il campo emetta il proprio verdetto, si prepara a indossare la maglia da titolare che Gattuso è pronto a consegnargli.

    L'ex genoano si piazzerà al centro del tridente che Gattuso ha portato avanti da Sarri: alla sua sinistra agirà l'intoccabile Zaccagni, alla sua destra uno tra Cancellieri e Isaksen.

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  • CARATTERISTICHE DIVERSE

    Con Ratkov in uscita, Pinamonti porta caratteristiche inedite nell'attacco della Lazio: si tratta infatti di un "centravanti-centravanti", con caratteristiche che prima del suo arrivo a Gattuso mancavano.

    Pinamonti è alto (1.85), robusto, sa fare a sportellate con le difese avversarie. Un 9 vero, uno che sa coniugare movimento e qualità nei piedi alla finalizzazione. E uno degli italiani più prolifici delle ultime stagioni in Serie A, anche se la Nazionale non lo ha mai preso in considerazione.

    Il titolare a Bologna è stato Boulaye Dia, che ha altre caratteristiche. Non che sia andata male, peraltro: uno splendido colpo di tacco dell'ex giocatore della Salernitana ha aperto a Frattesi la strada verso l'unica rete della partita. Sempre sulla carta, potrebbe essere lui a far (gradualmente) spazio all'ultimo arrivato.

    In rosa c'è anche Tijjani Noslin, ancor meno centravanti. L'ex veronese ha dato qualche risposta da punta centrale nel corso delle ultime stagioni, ma ora può essere considerato a tutti gli effetti il vice Zaccagni sulla sinistra.

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  • PINAMONTI PIÙ DIA

    L'arrivo di Pinamonti consentirà a Gattuso di tenersi in caldo anche un'alternativa tattica: il passaggio al 4-2-3-1, modulo già visto alla Lazio nell'anno di Marco Baroni.

    Dia può infatti giocare da centravanti, come ha fatto spesso e volentieri alla Lazio e pure al Dall'Ara nel weekend, ma anche alle spalle di un'altra punta: ai tempi era Castellanos, ora potrebbe essere proprio Pinamonti.

    Gattuso, del resto, non si è mai fissato con un solo modulo nel corso della propria carriera da allenatore. Sia nei club che in Nazionale ha schierato le proprie squadre in base al materiale a disposizione. E alla Lazio continuerà a farlo.

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  • LA NUOVA LAZIO CON PINAMONTI

    Così, dunque, potrebbe schierarsi la nuova Lazio di Gattuso dopo l'arrivo di Pinamonti:

    LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Sutalo, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso

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