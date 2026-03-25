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Gabriele PinGetty Images
Francesco Schirru

Pin racconta la fuga dall'Iran: "Mani viola dal freddo, 15 ore filate in auto. I giocatori mi hanno detto che vedevano cadere i missili"

Ex vice di Prandelli, negli ultimi anni ha lavorato tra Iran ed Emirati Arabi Uniti: "Gli autisti non volevano fermarsi per riposare. Io mi sono seduto accanto al mio, appena ho visto che gli ciondolava la testa. Lo tenevo sveglio".

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Gabriele Pin, per anni assistente allenatore di Prandelli, negli ultimi tempi ha scelto il Medio Oriente per esplorare il mondo, conoscere nuove culture, un calcio diverso. Nel 2021 è stato scelto come supervisore tecnico all’Esteghlal, in Iran, per poi lavorare tre anni negli Emirati Arabi Uniti con il Kalba FC. La scorsa estate è tornato in Iran per il ruolo di vice al Sepahan, squadra che milita nella città di Esfahan. Quella che un mese fa ha dovuto lasciare in fretta e furia per l'inizio dei bombardamenti USA e Israele.

Classe 1962, da calciatore con le maglie di Lazio e Parma dopo essere cresciuto nella Juventus, Pin stava per imbarcarsi all'aeroporto di Esfahan per volare a Dubai. La squadra era appena tornata da una trasferta a Teheran e in virtù di alcuni giorni liberi, il vice allenatore (manager in capo Moharram Navidkia) era pronto a lasciare l'Iran per gli Emirati.

"Qualche giocatore era rimasto nella capitale per partire da lì" ha raccontato Pin alla Gazzetta dello Sport. "Uno mi scrisse un messaggio: 'Mister, cosa sta succedendo? Ci hanno fatto scendere dall’aereo. La gente scappa. Ho visto cadere dei missili'. Erano quelli che avrebbero ucciso Ali Khamenei, la guida spirituale. Usa e Israele avevano cominciato a bombardare". 

  • LA FUGA DA ESFAHAN

    Pin si trovava con il preparatore dei portieri a Esfahan, città in cui i siti più famosi hanno subito danni dopo che un attacco aereo israeliano, tra questi la piazza Naqsh-e Jahan patrimonio dell'Unesco:

    "Un proverbio dice: 'Esfahan è la metà del mondo', che è anche il nome della piazza principale, patrimonio dell’Unesco, forse la più bella che abbia mai visto" racconta Pin. "Hanno colpito un sito nucleare a 200 chilometri di distanza. La bomba esplosa a 20 chilometri dalla città è servita soprattutto come segnale, per far scappare la gente".

    Pin e Branko, si diceva:

    "Siamo tornati di corsa in albergo, abbiamo riempito una valigia e siamo saliti su un van del club, efficientissimo, che ha organizzato la nostra fuga verso il confine turco. Importante anche l’aiuto di Nicholas, un agente italiano. Ci abbiamo messo due ore a uscire dalla città: la gente aveva preso d’assalto negozi e pompe di benzina per far provviste. I ragazzi avevano invaso le strade per festeggiare, perché era arrivata la notizia della morte di Khamenei. Tutte le comunicazioni sono rapidamente saltate. Non potevo chiamare casa per tranquillizzare i miei". 

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  • VERSO LA TURCHIA

    Da Esfahan alla Turchia per 15 ore filate. Nessuna sosta:

    "Gli autisti non volevano fermarsi per riposare. Io mi sono seduto accanto al mio, appena ho visto che gli ciondolava la testa. Lo tenevo sveglio. Siamo arrivati a Tabriz e da lì al confine, dopo 2600 km di viaggio. A ogni benzinaio, 3 km di fila. Siamo partiti con 28 gradi, siamo arrivati a -18. Non eravamo preparati a quel freddo. Le mani erano diventate viola. Mi chiesero il passaporto, ma non riuscivo a prenderlo dal giaccone, avevo le dita ghiacciate. Dovettero sfilarmelo loro". 

    Dopo oltre 2.500 km verso nord-ovest, Pin e il preparatore dei portieri arrivano così al confine con la Turchia Orientale:

    "Problemi con il passaporto? Qualcuno... Ma si sono risolti con qualche banconota. Io però non ho pagato. Un soldato mi fa: 'Coach Esteghlal?' Con l’Esteghlal avevo vinto uno scudetto che aspettavano da 9 anni. 'Posso foto?'. Fammi tutte le foto che vuoi, ma lasciami passare... Oltre il confine ci aspettavano i pulmini del Vanspor, il club turco contattato dal mio. Ci hanno portato nella vicina città di Van. Eravamo distrutti, ma invece di dormire, io e Branko siamo riusciti ad acquistare su Internet due biglietti aerei per Istanbul e siamo partiti subito. E da lì a Bologna". 

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  • LA GENTE DI ESFAHAN

    "Incubo finito per noi, non gli amici di Esfahan" ha continuato Pin. "I persiani sono persone splendide, dolci, generose e colte. Tantissimi giovani. C’era un ragazzo che lavorava nel mio albergo e, finito il turno, tirava fuori i libri e studiava a un tavolino. 'Mi mancano due esami di Ingegneria. Sogno di viaggiare e di trovare un bel lavoro, ma non mi fanno uscire da qui', piangeva mentre mi raccontava. Il peggio è avvenuto a dicembre".

    Il peggio, ovvero la manifestazioni contro il regime che hanno portato a migliaia di vittime:

    "Alle sei di sera ci chiudevamo in albergo, tiravamo giù le tapparelle. Fuori poteva succedere di tutto. Avevano spento Internet per impedire che arrivassero all’estero i filmati delle repressioni. Ogni mattina c’erano banchi vuoti nelle classi e i professori che protestavano venivano portati via. I giovani e le donne, splendide, sono stati in prima fila, fin dalla prima ora. A Teheran abitavo proprio davanti al carcere di Evin, quello ricavato nella montagna, dove è stata torturata e uccisa Mahsa Amini, per aver indossato male il velo". 

    "Sì, sono ancora in contatto con qualcuno La loro paura non è la guerra, ma che, finita, li lascino soli. Sotto un regime che ha 5 milioni di fedeli, ci sono 90 milioni di persone e di giovani che meritano sogni e libertà. E c’è una terra splendida che meriterebbe di essere visitata e condivisa. Esfahan ha la bellezza di Roma".

  • DI NUOVO IN ITALIA

    Pin ha lavorato con Prandelli a lungo, poi ha scelto Emirati e Iran per una nuova parte della sua carriera. Ora, lasciata Esfahan, vorrebbe lavorare nuovamente in Italia:

    "Quando Prandelli ha smesso, dopo una ventina di anni insieme, non me la sono sentita di fare il secondo ad altri. Mi è arrivata la proposta dell’Esteghlal e ho accettato la sfida. Sono un veneto curioso che ama viaggiare, come Marco Polo... Dopo 5 anni, mi starebbe bene un po’ d’Italia".

    "Senza pretese o limiti: lavorare nel calcio è comunque una gioia, è ciò che amo". 

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