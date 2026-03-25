Pin racconta la fuga dall'Iran: "Mani viola dal freddo, 15 ore filate in auto. I giocatori mi hanno detto che vedevano cadere i missili"

Gabriele Pin, per anni assistente allenatore di Prandelli, negli ultimi tempi ha scelto il Medio Oriente per esplorare il mondo, conoscere nuove culture, un calcio diverso. Nel 2021 è stato scelto come supervisore tecnico all’Esteghlal, in Iran, per poi lavorare tre anni negli Emirati Arabi Uniti con il Kalba FC. La scorsa estate è tornato in Iran per il ruolo di vice al Sepahan, squadra che milita nella città di Esfahan. Quella che un mese fa ha dovuto lasciare in fretta e furia per l'inizio dei bombardamenti USA e Israele.

Classe 1962, da calciatore con le maglie di Lazio e Parma dopo essere cresciuto nella Juventus, Pin stava per imbarcarsi all'aeroporto di Esfahan per volare a Dubai. La squadra era appena tornata da una trasferta a Teheran e in virtù di alcuni giorni liberi, il vice allenatore (manager in capo Moharram Navidkia) era pronto a lasciare l'Iran per gli Emirati.

"Qualche giocatore era rimasto nella capitale per partire da lì" ha raccontato Pin alla Gazzetta dello Sport. "Uno mi scrisse un messaggio: 'Mister, cosa sta succedendo? Ci hanno fatto scendere dall’aereo. La gente scappa. Ho visto cadere dei missili'. Erano quelli che avrebbero ucciso Ali Khamenei, la guida spirituale. Usa e Israele avevano cominciato a bombardare".