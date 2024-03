Pierre Gasly, non solo F1: investe nel mondo del calcio, "L'inizio di una storia molto bella"

Il pilota della Alpine ha ufficializzato il suo investimento nel calcio, diventando uno dei proprietari del Versailles.

L'Alpine non sta vivendo un periodo molto positivo, in Formula 1: dal punto di vista della guida, la A524, la nuova vettura per il campionato 2024, è praticamente un disastro e da quello aziendale, invece, il futuro del team nella competizione è in bilico.

Insomma, un lavoro non proprio semplicissimo per Sebastian Ocon e Pierre Gasly: i due piloti si trovano ad affrontare una stagione già sin dall'inizio complicata e in salita.

Parlando in termini sportivi, però, per Gasly questo è anche un momento di grosse novità: sì, perché come ha annunciato sul suo profilo Instagram, il pilota francese è diventato il nuovo co-proprietario del Versailles, entrando nel mondo del calcio.