Picerno-Foggia dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Gara delicata al Curcio: Picerno già certo dei playoff, Foggia ancora a rischio playout. Formazioni, canale tv e streaming.

Picerno-Foggia sarà uno dei campi più interessanti da seguire dell’ultimo turno del girone C di Serie C NOW. Al Curcio si affrontano due squadre ancora in corsa per degli obiettivi concreti: la formazione di Tomei sogna di prendersi il sesto posto della classifica, ma servirebbe una vittoria contro il Foggia e un ko di Benevento e Potenza.

Di contro ci sono i rossoneri, reduci dall’addio di Zauri, a cui serve una vittoria per avere la certezza di non disputare i playout. Qualora non arrivasse, servirebbe capire gli sviluppi delle gare di Casertana e Messina, impegnate contro Trapani e Juventus Next Gen.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.