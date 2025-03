Piccoli o Baldanzi per Spalletti, chi servirebbe di più a questa Italia? I numeri della loro stagione con Cagliari e Roma

Senza Retegui Spalletti ha il dubbio su chi chiamare per il ritorno contro la Germania: la scelta dipenderà anche da Zaccagni.

L'Italia affronterà la doppia sfida dei quarti di Nations League contro la Germania senza il capocannoniere della Serie A Mateo Retegui, che oltre ad essere il centravanti titolare dell'Atalanta è da ormai tempo anche il numero scelto da Luciano Spalletti per la Nazionale.

Nessun dubbio su chi lo sostituirà al centro dell'attacco; spazio a Moise Kean, che in stagione ha dato molte garanzie con la maglia della Fiorentina segnando 15 goal ma avrà la chance di confermarsi ora anche in Nazionale.

I dubbi invece, il commissario tecnico li ha su chi chiamare per coprire il vuoto lasciato in rosa da Retegui. Al momento non ha convocato nessuno al posto dell'italo-argentino spiegando in conferenza la scelta e chi sono i candidati. A contendersi la "chiamata" ci sono Roberto Piccoli e Tommaso Baldanzi.

Uno dei due potrebbe raggiungere gli azzurri in questi giorni. Ma chi servirebbe di più all'Italia?