Petizione dei tifosi contro Furlani: oltre 20.000 firme per chiedere le dimissioni

Una petizione per chiedere le dimissioni di Giorgio Furlani, AD del Milan, ha raccolto oltre 20.000 firme verificate in pochi giorni. L'iniziativa lanciata sul web sta mobilitando migliaia di tifosi rossoneri, esasperati per l'ultimo periodo del club, anche in virtù dello Scudetto vinto dai cugini nerazzurri e dalla possibilità di un altro trofeo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Una protesta, quella del popolo rossonero, che arriva dopo i tanti striscioni degli ultimi mesi, in cui sono state chieste diverse dimissioni (non solo di Furlani) e il cambiamento societario per poter tornare al top come in passato.

La petizione contro Furlani è stata presentata con un titolo in inglese e in spagnolo "Furlani out, Fuera", così da richiamare anche il pubblico estero da sempre vicinissimo al Milan, ed è rivolta a Gerard Joseph Cardinale e Red Bird Capitals Partners.