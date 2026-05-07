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Gerry Cardinale Giorgio Furlani MilanAC Milan
Francesco Schirru

Petizione dei tifosi contro Furlani: oltre 20.000 firme per chiedere le dimissioni

Serie A
Milan

Il popolo rossonero si mobilita sul web per chiedere le dimissioni a Furlani: migliaia di firme raccolte, in una petizione rivolta a Cardinale e RedBird.

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Una petizione per chiedere le dimissioni di Giorgio Furlani, AD del Milan, ha raccolto oltre 20.000 firme verificate in pochi giorni. L'iniziativa lanciata sul web sta mobilitando migliaia di tifosi rossoneri, esasperati per l'ultimo periodo del club, anche in virtù dello Scudetto vinto dai cugini nerazzurri e dalla possibilità di un altro trofeo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Una protesta, quella del popolo rossonero, che arriva dopo i tanti striscioni degli ultimi mesi, in cui sono state chieste diverse dimissioni (non solo di Furlani) e il cambiamento societario per poter tornare al top come in passato.

La petizione contro Furlani è stata presentata con un titolo in inglese e in spagnolo "Furlani out, Fuera", così da richiamare anche il pubblico estero da sempre vicinissimo al Milan, ed è rivolta a Gerard Joseph Cardinale e Red Bird Capitals Partners.

  • IL TESTO DELLA PETIZIONE

    "La gestione di Giorgio Furlani nel ruolo di Amministratore Delegato dell’AC Milan rappresenta oggi uno dei principali ostacoli allo sviluppo sportivo e identitario del club.

    L’impostazione adottata appare rigidamente orientata a logiche finanziarie, con una sistematica subordinazione dell’area sportiva alle esigenze di bilancio. Questo approccio, lungi dal garantire equilibrio, ha prodotto un progressivo impoverimento della visione competitiva, trasformando una società storicamente ambiziosa in una realtà percepita come priva di direzione sportiva chiara.

    Sul piano della leadership, la gestione si distingue per un modello accentratore, opaco e privo di reale confronto interno. Le decisioni strategiche risultano spesso calate dall’alto, senza un adeguato coinvolgimento delle competenze tecniche, generando discontinuità, incoerenza e perdita di credibilità.

    Dal punto di vista comunicativo e relazionale, emerge una figura percepita come fredda, distante e incapace di rappresentare il club nei momenti chiave. Questa mancanza di connessione con l’ambiente Milan si traduce in una totale assenza di empatia verso tifosi e contesto sportivo, aggravando una frattura ormai evidente tra società e base.

    La combinazione di tecnocrazia gestionale, debolezza nella leadership sportiva e carenza di visione sta contribuendo a un progressivo ridimensionamento delle ambizioni del Milan, con il rischio concreto di compromettere competitività, identità e attrattività del club nel medio-lungo periodo.


    Alla luce di queste evidenze, la permanenza di Giorgio Furlani alla guida del club non appare più sostenibile.

    La sua gestione è oggi percepita come incompatibile con le esigenze di rilancio sportivo e con i valori storici dell’AC Milan.

    Per questo, si richiede con fermezza un immediato cambio ai vertici societari e le dimissioni dell’attuale Amministratore Delegato". 

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  • CHAMPIONS IN BILICO

    A tre partite e 270 minuti dal termine della Serie A, il Milan non è ancora certa di giocare nella prossima Champions League. La squadra di Allegri ha ampiamente deluso nel girone di ritorno, tanto che il tecnico ha ottenuto meno punti del predecessore Conceicao considerando la seconda parte di stagione.

    Como e Roma spingono, rispettivamente a -5 e -3, con la Juventus quarta altrettanto in bilico per un posto dopo il passo falso contro il Verona dell'ultimo turno dic campionato.

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