Pescara-Vis Pesaro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

All’Adriatico si riparte col Pescara avanti di due goal: Vis Pesaro a caccia dell’impresa. Formazioni, canale tv e streaming.

Pescara e Vis Pesaro si giocano il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Allo stadio Adriatico andrà in scena il secondo atto del match fra abruzzesi e marchigiani: si ripartirà dal 4-2 con cui i biancazzurri si sono imposti al Benelli.

Il Pescara, quindi, è nettamente favorito per passare il turno e accedere alle Final Four: alla squadra di Baldini basterà non perdere con 3 reti di scarto per andare avanti. La Vis Pesaro, dunque, è chiamata all’autentica impresa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.