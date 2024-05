Pescara-Juventus Next Gen dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Secondo turno dei playoff per Pescara e Juventus Next Gen: i giovani bianconeri vanno a caccia dell’impresa all’Adriatico.

Secondo turno playoff per Pescara e Juventus Next Gen. Gli abruzzesi ospitano all’Adriatico Sekulov e compagni dopo aver avuto la meglio, con un pari, del Pontedera.

La Next Gen di Brambilla, invece, ha piegato 2-0 l’Arezzo al Moccagatta, prendendosi il pass per il secondo turno.

Si giocherà in uno stadio ancora in aperta contestazione: il Pescara, comunque, ha a disposizione anche il pari per arrivare al primo turno nazionale dei playoff, con la Juventus obbligata invece a vincere.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.