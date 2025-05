Pescara-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

All’Adriatico si riparte dallo 0-1 dell’andata: il Catania cerca l’impresa, il Pescara vuole completare l’opera. Formazioni, canali tv e streaming.

Dopo il Massimino, ecco l’Adriatico. Pescara e Catania sono pronte a giocare il ritorno del Primo turno Nazionale dei playoff di Serie C NOW. In casa dei biancazzurri, dove sono attesi circa 10mila spettatori, la squadra di Baldini partirà con un enorme vantaggio: dopo lo 0-1 di domenica, anche un ko di misura gli abruzzesi accederebbero al turno successivo. Il Catania, dunque, ha bisogno di un’impresa: vincere con almeno due goal di scarto in casa del Pescara.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.