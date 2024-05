Perugia-Carrarese dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Perugia e Carrarese si giocano il passaggio ai quarti di finale dei playoff di Serie C NOW: la gara d’andata al Curi, orario e probabili formazioni.

Perugia e Carrarese si ritrovano anche nel primo turno nazionale dei playoff di Serie C.

Le due squadre, giunte rispettivamente al quarto e al terzo posto del girone B, si affronteranno anche in post-season, in un doppio confronto che regalerà il pass per i quarti di finale.

Perugia avanti nel secondo turno dei gironi grazie allo 0-0 e alla migliore di classifica contro il Rimini. Per la Carrarese, invece, il match del Curi segnerà il debutto negli spareggi promozione.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.