Perisic si offre all'Inter per il dopo Dumfries: dall'obiettivo Palestra sfumato al ritorno del croato? Chi può arrivare in nerazzurro

Al termine di Croazia-Ghana, gara terminata 2-1 e che ha sancito la qualificazione della sua Nazionale ai sedicesimi come seconda del Gruppo L, sono arrivate le parole di Perisic su un possibile ritorno all'Inter.

Il 37enne esterno, intervistato da 'Sportitalia', intanto ha confermato la trattativa di gennaio svelando il motivo per cui non si è concretizzata: "Vicino all'Inter? Sì, ma non mi hanno lasciato andare". Chiaro il riferimento al PSV dove Perisic è un punto fermo.

Nonostante questo il croato non ha escluso di poter tornare all'Inter durante questa sessione di mercato lanciando un chiaro messaggio a Marotta e Ausilio, seppure col sorriso sulle labbra: "Tornare? Dipende dal presidente e dal direttore. Sanno dove sono, mi devono trovare".