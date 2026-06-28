Perisic si offre all'Inter per il dopo Dumfries: dall'obiettivo Palestra sfumato al ritorno del croato? Chi può arrivare in nerazzurro

Ivan Perisic all'Inter. Di nuovo. Dopo la trattativa saltata a gennaio per il suo ritorno, ecco arrivare l'autocandidatura del croato dopo la qualificazione ai sedicesimi dei mondiali.
Nonostante l'avanzare dell'età, d'altronde, Perisic sta mostrando un'ottima condizione fisica e ha giocato per intero le tre partite del girone.
Al momento però l'Inter non sembra più interessata al suo ritorno. I nerazzurri infatti valutano profili più giovani e futuribili, come lo era Palestra che è ormai volato a Londra per firmare col Chelsea.
Ma quindi chi può realisticamente prendere il posto di Dumfries nella rosa dell'Inter?