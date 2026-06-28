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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Lelio Donato

Perisic si offre all'Inter per il dopo Dumfries: dall'obiettivo Palestra sfumato al ritorno del croato? Chi può arrivare in nerazzurro

Calciomercato
Inter

A gennaio il ritorno di Perisic all'Inter era stata una possibilità concreta per sostituire l'infortunato Dumfries. E ora che l'olandese è volato a Madrid il croato torna a proporsi. Ma i nerazzurri sembrano avere altre idee.

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Ivan Perisic all'Inter. Di nuovo. Dopo la trattativa saltata a gennaio per il suo ritorno, ecco arrivare l'autocandidatura del croato dopo la qualificazione ai sedicesimi dei mondiali.

Nonostante l'avanzare dell'età, d'altronde, Perisic sta mostrando un'ottima condizione fisica e ha giocato per intero le tre partite del girone.

Al momento però l'Inter non sembra più interessata al suo ritorno. I nerazzurri infatti valutano profili più giovani e futuribili, come lo era Palestra che è ormai volato a Londra per firmare col Chelsea.

Ma quindi chi può realisticamente prendere il posto di Dumfries nella rosa dell'Inter?

  • PERISIC SI OFFRE ALL'INTER

    Al termine di Croazia-Ghana, gara terminata 2-1 e che ha sancito la qualificazione della sua Nazionale ai sedicesimi come seconda del Gruppo L, sono arrivate le parole di Perisic su un possibile ritorno all'Inter.

    Il 37enne esterno, intervistato da 'Sportitalia', intanto ha confermato la trattativa di gennaio svelando il motivo per cui non si è concretizzata: "Vicino all'Inter? Sì, ma non mi hanno lasciato andare". Chiaro il riferimento al PSV dove Perisic è un punto fermo.

    Nonostante questo il croato non ha escluso di poter tornare all'Inter durante questa sessione di mercato lanciando un chiaro messaggio a Marotta e Ausilio, seppure col sorriso sulle labbra: "Tornare? Dipende dal presidente e dal direttore. Sanno dove sono, mi devono trovare".

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  • PERCHÈ L'INTER VOLEVA PERISIC A GENNAIO

    Ma com'era andata esattamente a gennaio? Perché l'Inter aveva pensato al ritorno di Perisic?

    I nerazzurri erano alle prese con l'infortunio di Denzel Dumfries, che si era appena operato ai tendini della caviglia e doveva restare fuori a lungo.

    Luis Henrique, acquistato qualche mese prima dal Marsiglia proprio come alternativa all'olandese, non aveva convinto così all'Inter è tornato in mento l'usato sicuro.

    L'idea era quella di riportare Perisic in nerazzurro ma solo a costo zero. Di fatto il PSV, a cui il croato è legato fino al 30 giugno 2027, avrebbe dovuto liberarlo per poi permettergli di firmare con l'Inter.

    Dal giocatore era arrivata totale apertura ma gli olandesi hanno chiuso ogni spiraglio. Perisic è così rimasto al PSV con cui ha collezionato 10 goal e 16 assist in 43 presenze. Numeri impressionanti per un 37enne.

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  • PERISIC PROTAGONISTA AI MONDIALI

    La condizione fisica di Perisic d'altronde è davvero sorprendente come sta confermando anche durante i Mondiali.

    Sempre schierato titolare dal CT Dalic, l'esterno è rimasto in campo per novanta minuti nelle tre giornate della fase a gironi.

    Non solo. Perisic ha anche servito un assist per il momentaneo 2-2 firmato da Musa contro l'Inghilterra.

    Ora sulla strada della Croazia ci sarà il Portogallo di un altro 'vecchietto' terribile come Cristiano Ronaldo. E di sicuro Perisic sarà ancora tra i protagonisti.

  • CHI PRENDE L'INTER AL POSTO DI DUMFRIES

    In ogni caso al momento l'ipotesi di un ritorno di Perisic all'Inter sembra complicata da realizzare.

    I nerazzurri infatti devono sostituire definitivamente Dumfries che ha scelto di accettare l'offerta del Real Madrid, dunque cercano un titolare del ruolo.

    Oaktree inoltre predilige profili giovani e futuribili, inoltre l'Inter ha iniziato un'operazione di svecchiamento della rosa che poco si sposerebbe con l'eventuale ritorno di Perisic.

    Il croato era considerato un'occasione di mercato a gennaio in una situazione di provvisoria emergenza, insomma. Ma non può essere una soluzione di lungo termine.

    Una volta sfumato il grande obiettivo Palestra quindi l'Inter sta valutando con calma le opzioni per la fascia destra. Una di queste porta in Belgio dove gioca Anan Khalaili.

    L'esterno israeliano dell'Union Saint-Gilloise piace ai nerazzurri ma anche al Napoli. La richiesta è di 25 milioni di euro. Ma al momento i nerazzurri non hanno fretta di chiudere.

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