Perisic di nuovo all'Inter? L'ex nerazzurro, oggi al PSV Eindhoven, è l'idea low cost per la fascia destra

Il croato classe 1989 all'Inter tornerebbe di corsa. Lo ha confermato dopo la sfida mondiale contro il Ghana: "A gennaio il PSV non mi ha lasciato andare. Il direttore e il presidente dell'Inter sanno dove sono, se vogliono devono solo trovarmi". Tutto vero, nell'ultima finestra di mercato Marotta e Ausilio hanno provato a riportarlo in nerazzurro, ma il club olandese non ha voluto sentire storie. Perisic, che nelle ultime due stagioni in Olanda ha collezionato 78 presenze e realizzato 26 gol, ha 37 anni ma ha ancora voglia di stupire, di lasciare il segno.



