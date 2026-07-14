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Ivan Perisic PSVGetty Images
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Perisic di nuovo all'Inter? L'ex nerazzurro, oggi al PSV Eindhoven, è l'idea low cost per la fascia destra

Calciomercato
Inter
I. Perisic

Il croato potrebbe tornare in Serie A e giocare di nuovo all'Inter.

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Caccia al sostituto di Denzel Dumfries. La priorità dell'Inter è quella di trovare un'alternativa a destra, dopo la partenza dell'olandese per Madrid Marotta e Ausilio sono al lavoro per trovare il rinforzo giusto per Chivu. La prima opzione, Palestra, ha scelto i soldi e il progetto calcistico del Chelsea di Xabi Alonso, la seconda, Khalaili, non ha superato le visite mediche, a oggi non esiste un piano C, la squadra mercato nerazzurra sta valutando profili e costi di diversi giocatori, da Doué dello Strasburgo a Spence del Tottenham, da Molina dell'Atletico Madrid a Wanderson del Monaco, da Norton-Cuffy del Genoa a Ryerson del Borussia Dortmund. Ma sullo sfondo c'è un altro giocatore che potrebbe tornare di moda, dopo il tentativo di gennaio: Ivan Perisic.

  • L'INTER LO VOLEVA GIA' A GENNAIO

    Il croato classe 1989 all'Inter tornerebbe di corsa. Lo ha confermato dopo la sfida mondiale contro il Ghana: "A gennaio il PSV non mi ha lasciato andare. Il direttore e il presidente dell'Inter sanno dove sono, se vogliono devono solo trovarmi". Tutto vero, nell'ultima finestra di mercato Marotta e Ausilio hanno provato a riportarlo in nerazzurro, ma il club olandese non ha voluto sentire storie. Perisic, che nelle ultime due stagioni in Olanda ha collezionato 78 presenze e realizzato 26 gol, ha 37 anni ma ha ancora voglia di stupire, di lasciare il segno.


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  • PERISIC, DOPPIO VANTAGGIO

    Per l'Inter a oggi è non prima scelta, ma il suo nome è ancora presente sulla lista. E nelle prossime settimane potrebbe scalare posizioni. Il vantaggio sarebbe economico, considerando il costo limitato del cartellino, e di esperienza. Perisic ha vestito la maglia nerazzurra 254 volte, con 55 goal e 50 assist. Conosce l'ambiente, non avrebbe problemi di ambientamento. E potrebbe giocare sia a destra che a sinistra.

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