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Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Perisic non basta alla Croazia, CR7 e Gonçalo Ramos mandano agli ottavi in rimonta il Portogallo: finisce 2-1 a Toronto

Coppa del Mondo
Portogallo vs Croazia
Portogallo
Croazia

Gara incredibile al Toronto Stadium: la squadra di Roberto Martinez passa il turno con una rimonta firmata dal solito Ronaldo e dal neo milanista Gonçalo Ramos. Finisce il Mondiale di Luka Modric.

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Una notte da Oscar. Portogallo-Croazia è un film, un sedicesimo di finale straordinario dei Mondiali 2026. Vincono i lusitani 2-1, che vanno avanti al 94esimo con Gonçalo Ramos dopo essere stati sotto, trovando la Spagna di Yamal e de la Fuente sulla strada verso New York.

Nel Portogallo c’è ancora Ronaldo al centro dell’attacco di Roberto Martinez: la novità è Leao sulla corsia sinistra, mentre la Croazia se la gioca con Budimir supportato da Baturina, Sucic e Vlasic.

È proprio l’asso del Milan a creare il primo pericolo: sgasata sulla fascia e palla a rimorchio per Bruno Fernandes, Livajovic disinnesca. La Croazia nel primo tempo è timida, la partita - iniziata con buon ritmo - si appiattisce e i primi 45 minuti non regalano grosse emozioni.

La ripresa, invece, è di tutt’altro tenore. Dalic lascia negli spogliatoi Budimir, entra Matanovic: più centimetri, più fisicità. La mossa paga, perchè i biancorossi alzano baricentro e, al minuto otto del secondo tempo, vanno avanti: Stanisic crossa, Perisic controlla bene e buca Diogo Costa per lo 0-1.

Il Portogallo sbanda, Kovacic e Matanovic sfiorano il raddoppio. Nel momento del bisogno, ecco apparire CR7: il fenomeno segna il pari su lancio di Ruben Dias dopo uno stop delizioso, ma è tutto vanificato da un millimetrico fuorigioco dell'ex Real e United. Passano pochi minuti, però, e la sfida cambia: dopo una clamorosa traversa colpita da Leao, angolo portoghese e Renato Veiga viene affondato da Vlasic. Inizialmente l’arbitro Eskas non vede, la review al VAR chiamata dal barista Gillet permette al fischietto norvegese di assegnare un sacrosanto rigore alla squadra di Roberto Martinez. Dal dischetto Ronaldo non sbaglia: spiazzato Livakovic, 1-1 al minuto 68.

Da lì in poi la partita è straordinariamente intensa: il Portogallo, sbilanciato dopo i cambi che Martinez aveva effettuato per raggiungere il pari, rischia di andare di nuovo sotto, Diogo Costa tiene a galla i lusitani su un tiro ravvicinato di Matanovic. Cristiano esce, in lacrime, al minuto 81 per riequilibrare la bilancia tattica.

È una scelta giusta: tornato al 4-3-3, il Portogallo trova le giuste misure in campo e al 94esimo ecco il sorpasso. Cross straordinario di Leao e testa vincente di Gonçalo Ramos per il 2-1, delirio portoghese a Toronto. Nel recupero, inizialmente di 10 minuti, succede di tutto: l’arbitro prolunga l’extra time per i festeggiamenti del goal, al 103esimo Gvardiol segna il 2-2 ma il VAR annulla per fuorigioco dell’assistman Pasalic. Al 109’, dopo un recupero infinito, c’è il traguardo ad attendere finalmente le squadre: il Portogallo passa il turno, trova la Spagna agli ottavi ed esulta. La Croazia, di uno straordinario Luka Modric, saluta il Mondiale. 


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    PAGELLE PORTOGALLO

    Cristiano Ronaldo (7.5) è il solito re: a 41 anni è intramontabile, segna due reti, solo una è però valida. Ma l’MVP del Portogallo è, indubbiamente, Rafael Leao (7.5): l’assist per Gonçalo Ramos (7) è stupendo, la traversa gli nega una gioia personale che sarebbe stata meritata. Benissimo anche Diogo Costa (7), che salva i suoi più volte, ancora incolore Vitinha (5.5): la sostituzione all’ora di gioco è sintomo di una brillantezza che, lontano da Parigi, manca. 

    PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa 7; João Cancelo 5.5 (dal 62’ Semedo 6), Ruben Dias 5.5, Renato Veiga 6, Nuno Mendes 6; João Neves 6, Vitinha 5.5 (dal 62’ Bernardo Silva 6.5); Pedro Neto 5 (dal 62’ Conceicao 6), Bruno Fernandes 5.5 (dal 62’ Gonçalo Ramos 7), Leão 7.5; Cristiano Ronaldo 7.5 (dall’81’ Ruben Neves 6). CT. Roberto Martinez 7.5.

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    PAGELLE CROAZIA

    Perisic (7) è l’ultimo a mollare: segna un goal che non basta, poi ci prova fino alla fine. Male Vlasic (5): troppo pesante, nell’economia della gara, il fallo ingenuo da rigore che commette. Insufficiente anche Baturina (5.5), sostituito a metà ripresa dopo una prova alquanto anonima, così come la coppia difensiva (Sutalo e Pongracic 5), che si perdono Gonçalo Ramos in occasione del 2-1.

    CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic 6; Stanisic 6.5, Sutalo 5, Pongracic 5, Perisic 7; Modric 6.5, Kovacic 6.5 (dal 96’ Kramaric sv); Baturina 5.5 (dal 68’ Mario Pasalic 5.5), Sucic 6.5, Vlasic 5; Budimir 5 (dal 46’ Matanovic 6.5). CT. Dalic 6

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    TABELLINO PORTOGALLO-CROAZIA

    Marcatori: 53’ Perisic, 68’ rig. Ronaldo, 94’ Gonçalo Ramos

    PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa 7; João Cancelo 5.5 (dal 62’ Semedo 6), Ruben Dias 5.5, Renato Veiga 6, Nuno Mendes 6; João Neves 6, Vitinha 5.5 (dal 62’ Bernardo Silva 6.5); Pedro Neto 5 (dal 62’ Conceicao 6), Bruno Fernandes 5.5 (dal 62’ Gonçalo Ramos 7), Leão 7.5; Cristiano Ronaldo 7.5 (dall’81’ Ruben Neves 6). CT. Roberto Martinez 7.5.

    CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic 6; Stanisic 6.5, Sutalo 5, Pongracic 5, Perisic 7; Modric 6.5, Kovacic 6.5 (dal 96’ Kramaric sv); Baturina 5.5 (dal 68’ Mario Pasalic 5.5), Sucic 6.5, Vlasic 5; Budimir 5 (dal 46’ Matanovic 6.5). CT. Dalic 6

    Arbitro: Eskås

    Ammoniti: Ruben Dias, Modric, Perisic.

    Note: recupero 4 pt e 19 st.

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