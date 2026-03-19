Perin e Di Gregorio non hanno convinto, la Juventus deve trovare due nuovi portieri: tutti i nomi seguiti dai bianconeri

Perin o Di Gregorio? Nessuno dei due. In vista della prossima stagione la Juventus sta cercando un nuovo portiere.
La bocciatura dell'ex Monza, d'altronde, appare ormai definitiva dopo che nelle ultime settimane Spalletti gli ha sempre preferito il suo secondo.
Allo stesso tempo la posizione di Perin alla Juventus è tutt'altro che salda tanto che a gennaio sembrava fatta per il suo immediato ritorno al Genoa.
Ovvio dunque che la società abbia iniziato già a guardarsi intorno in vista della prossima stagione per scegliere il nuovo portiere bianconero.