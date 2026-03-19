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Di Gregorio PerinGetty/GOAL
Lelio Donato

Perin e Di Gregorio non hanno convinto, la Juventus deve trovare due nuovi portieri: tutti i nomi seguiti dai bianconeri

La Juventus sonda il mercato alla ricerca di portieri per la prossima stagione, tanti i profili valutati dai bianconeri: dagli esperti De Gea e Alisson al giovane Restes che piace a Comolli.

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Perin o Di Gregorio? Nessuno dei due. In vista della prossima stagione la Juventus sta cercando un nuovo portiere.

La bocciatura dell'ex Monza, d'altronde, appare ormai definitiva dopo che nelle ultime settimane Spalletti gli ha sempre preferito il suo secondo.

Allo stesso tempo la posizione di Perin alla Juventus è tutt'altro che salda tanto che a gennaio sembrava fatta per il suo immediato ritorno al Genoa.

Ovvio dunque che la società abbia iniziato già a guardarsi intorno in vista della prossima stagione per scegliere il nuovo portiere bianconero.

  • PERIN E DI GREGORIO VERSO L'ADDIO

    Come detto Michele Di Gregorio e Mattia Perin dovrebbero lasciare la Juventus al termine di questa stagione.

    L'ex Monza d'altronde è ormai diventato di fatto una seconda scelta dopo i gravi errori commessi contro Inter e Como.

    Di Gregorio, che pesa a bilancio per circa 11 milioni di euro, ha comunque ancora mercato in Italia e dunque dovrebbe trovare con facilità una nuova sistemazione.

    Diverso il discorso per Perin che a 34 anni vuole giocarsi un'ultima avventura da titolare inamovibile. Cosa che la Juventus non può garantirgli.

    Probabile dunque che a fine stagione torni a chiedere la cessione già molto vicina a gennaio quando il ritorno al Genoa era sfumato sul più bello.

    Chi invece resterà sicuramente è Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere della Juventus ha rinnovato col club bianconero fino al 30 giugno 2027.

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  • ALISSON IL SOGNO, PIACE VICARIO

    Il sogno della Juventus per la porta della prossima stagione risponde al nome di Alisson Becker.

    L'estremo difensore brasiliano è stato già allenato da Luciano Spalletti alla Roma ma il Liverpool ha appena esercitato l'opzione di rinnovo fino al 2027 e difficilmente lo lascerà andare.

    La Juventus valuta anche Guglielmo Vicario. L'ex Empoli ha vissuto una stagione tormentata al Tottenham dove non è stato esente da pesanti critiche che gli sono costate l'iniziale esclusione nella gara d'andata contro l'Atletico Madrid in Champions.

    In questo caso però ci sarebbe da battere la forte concorrenza dell'Inter che vorrebbe puntare su Vicario per sostituire Sommer.

    Ancora più difficile, ad oggi, arrivare a Marco Carnesecchi che l'Atalanta non intende cedere e il cui prezzo sembra fuori portata per la Juventus.

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  • SCOMMESSA O ESPERIENZA?

    I bianconeri inoltre devono ancora scegliere su quale tipo di profilo puntare per la prossima stagione.

    Secondo quanto riporta 'Tuttosport', ad esempio, Spalletti preferirebbe un portiere esperto come Alisson appunto o in alternativa David De Gea. Ma negli ultimi giorni è stato accostato anche Dibu Martinez.

    Lo spagnolo non ha fatto benissimo quest'anno con la Fiorentina ma nella scorsa stagione era stato tra i migliori portieri della Serie A dopo aver difeso i pali di grandi club come Atletico Madrid e Manchester United.

    Comolli, invece, vorrebbe puntare su un portiere di prospettiva e in tal senso il nome che piace al dirigente bianconero è soprattutto quello di Guillaume Restes del Tolosa, ma viene seguito anche Tzolakis dell'Olympiacos.


  • LA SCELTA DEL SECONDO PORTIERE

    Nel caso in cui dovessero partire sia Di Gregorio e Perin ovviamente dovrebbero arrivare due portieri.

    Per il ruolo di secondo la Juventus valuta profili che conoscono bene il nostro campionato da Montipò del Verona a Falcone del Lecce.

    Non è da escludere neppure il ritorno di Emil Audero, peraltro cresciuto nel settore giovanile bianconero, il cui contratto con la Cremonese scade a giugno.

    Tutti profili che la Juventus valuterà con attenzione nei prossimi mesi in vista della scelta definitiva.

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