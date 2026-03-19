Perin e Di Gregorio non hanno convinto, la Juventus deve trovare due nuovi portieri: tutti i nomi seguiti dai bianconeri

Il sogno della Juventus per la porta della prossima stagione risponde al nome di Alisson Becker.

L'estremo difensore brasiliano è stato già allenato da Luciano Spalletti alla Roma ma il Liverpool ha appena esercitato l'opzione di rinnovo fino al 2027 e difficilmente lo lascerà andare.

La Juventus valuta anche Guglielmo Vicario. L'ex Empoli ha vissuto una stagione tormentata al Tottenham dove non è stato esente da pesanti critiche che gli sono costate l'iniziale esclusione nella gara d'andata contro l'Atletico Madrid in Champions.

In questo caso però ci sarebbe da battere la forte concorrenza dell'Inter che vorrebbe puntare su Vicario per sostituire Sommer.

Ancora più difficile, ad oggi, arrivare a Marco Carnesecchi che l'Atalanta non intende cedere e il cui prezzo sembra fuori portata per la Juventus.