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Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Perché Zhegrova non può essere inserito nella Lista UEFA della Juventus al posto di Locatelli: cosa dice il regolamento

Europa League
Juventus
E. Zhegrova

Il kosovaro ha avuto un buon impatto da subentrato in questo avvio di stagione, ma Spalletti lo ha escluso dalla prima fase dell'Europa League. E ora non potrà reinserirlo.

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Due goal, altrettanti assist. Non è moltissimo, ma per uno come Edon Zhegrova, che Spalletti non ha fatto partire dall'inizio neppure una volta in questa stagione, non è neppure pochissimo.

Il kosovaro della Juventus è entrato bene anche contro il Napoli. Sua l'iniziativa a tagliare il campo che Alajbegovic ha poi finalizzato da campione. Più altre giocate e, nel finale, pure un tunnel che ha mandato in visibilio l'Allianz Stadium.

Però Zhegrova in Europa League contro l'AZ non ci sarà, e il motivo è noto: a settembre non è stato nemmeno inserito nella Lista UEFA per la prima parte della competizione, giorni in cui alcuni mercati erano ancora aperti, prima che il tutto si chiudesse con un nulla di fatto e l'ex giocatore del Lille rimanesse a Torino.

La domanda diventa così consequenziale: ma perché la Juventus non sfrutta il cambio di regolamento che l'UEFA ha implementato da un anno e non inserisce Zhegrova nella Lista UEFA al posto di Manuel Locatelli, ai box fino a gennaio se non a febbraio? La risposta è secca: non può farlo.

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  • IL CAMBIO DI REGOLAMENTO

    Da un anno, sostituire un calciatore gravemente infortunato nella Lista UEFA di Europa League, ma anche di Champions e Conference League, è possibile. Anche se questi non è un portiere.

    "Il Comitato Esecutivo - annunciava l'UEFA nel settembre del 2025 - ha approvato una modifica al regolamento delle competizioni UEFA per club maschili 2025/26, ammettendo il rimpiazzo temporaneo di un massimo di un giocatore di movimento alle prese con un infortunio o una malattia di lunga durata durante la fase campionato fino alla sesta giornata inclusa".

    Il Napoli ha da poco sfruttato la modifica: ha sostituito l'infortunato Favasuli, che ne avrà per qualche altra settimana, con Giovane, che inizialmente non era stato inserito nella lista per la Fase Campionato di Europa League.

  • Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LOCATELLI TORNA NEL 2027

    Il caso di Locatelli sarebbe perfetto: il suo caso rientra esattamente in "un infortunio o una malattia di lunga durata", menzionati dall'UEFA nel cambio di regolamento di un anno fa.

    L'ex centrocampista di Milan e Sassuolo ha rimediato un problema al ginocchio nell'1-1 contro i rossoneri di inizio settembre. Problema che si è poi rivelato serissimo: rottura del menisco esterno, necessario l'intervento chirurgico.

    Il 2026 di Locatelli è già concluso: il capitano della Juventus tornerà in campo solamente all'inizio del prossimo anno, a gennaio se non addirittura a febbraio.

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  • PERCHÉ ZHEGROVA NON PUÒ SOSTITUIRLO

    E dunque, perché Zhegrova non può sostituire Locatelli nella Lista A della Juventus per la Fase Campionato dell'Europa League?

    Semplice: perché al posto del centrocampista potrebbe entrare solo un altro giocatore tra quelli "formati localmente", che devono essere minimo otto. Proprio come Locatelli. E Zhegrova non rientra in questa casistica.

    "Se il giocatore di movimento sostituito era stato registrato come giocatore formato nel club o formato nell'associazione, le quote relative ai giocatori formati nel club o nell'associazione devono essere soddisfatte tramite il sostituto", si legge nell'articolo 31.14 comma C del Regolamento UEFA.

    Come spiegato ancora dall'UEFA, un giocatore "formato localmente" può essere suddiviso in due categorie:

    "1. Calciatori formati da un club e tesserati per lo stesso club tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età.

    2. Calciatori formati da una federazione e tesserati per un altro club della stessa federazione per tre stagioni intere (ovvero, il periodo compreso tra la prima e l'ultima partita ufficiale del campionato nazionale) o per 36 mesi tra i 15 e i 21 anni di età".

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  • SUBENTRA EKHATOR?

    Se l'inserimento di Zhegrova al posto di Locatelli non è possibile da regolamento, chi può prendere il posto del capitano nella Lista UEFA bianconera è un altro elemento della rosa di Spalletti: Jeff Ekhator.

    L'ex attaccante del Genoa, prelevato dal Grifone in estate, è a tutti gli effetti italiano essendo nato a Genova da genitori nigeriani ed è stato formato nel nostro paese. Fino a questo momento non è praticamente mai stato a disposizione di Spalletti tra un infortunio e l'altro, ma negli ultimi giorni è finalmente tornato in gruppo.

    La modifica alla Lista UEFA, nel caso la Juventus abbia intenzione di operarla, potrebbe insomma riguardare proprio lui: non Zhegrova, destinato ad assistere agli impegni europei dei compagni da semplice tifoso.

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