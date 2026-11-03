Perché Zhegrova non può essere inserito nella Lista UEFA della Juventus al posto di Locatelli: cosa dice il regolamento

Prossime partite AZ Europa League 15:00 JUV Guarda

Due goal, altrettanti assist. Non è moltissimo, ma per uno come Edon Zhegrova, che Spalletti non ha fatto partire dall'inizio neppure una volta in questa stagione, non è neppure pochissimo.

Il kosovaro della Juventus è entrato bene anche contro il Napoli. Sua l'iniziativa a tagliare il campo che Alajbegovic ha poi finalizzato da campione. Più altre giocate e, nel finale, pure un tunnel che ha mandato in visibilio l'Allianz Stadium.

Però Zhegrova in Europa League contro l'AZ non ci sarà, e il motivo è noto: a settembre non è stato nemmeno inserito nella Lista UEFA per la prima parte della competizione, giorni in cui alcuni mercati erano ancora aperti, prima che il tutto si chiudesse con un nulla di fatto e l'ex giocatore del Lille rimanesse a Torino.

La domanda diventa così consequenziale: ma perché la Juventus non sfrutta il cambio di regolamento che l'UEFA ha implementato da un anno e non inserisce Zhegrova nella Lista UEFA al posto di Manuel Locatelli, ai box fino a gennaio se non a febbraio? La risposta è secca: non può farlo.