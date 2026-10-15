Perché Zhegrova non gioca Celta Vigo-Juventus: i motivi dell'assenza in Europa League, non va neanche in panchina

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Nell'elenco dei convocati per Celta Vigo-Juventus non figura Edon Zhegrova.
Un'assenza pesante considerato anche come Luciano Spalletti debba già fare i conti con parecchie assenze e l'attuale stato di forma del kosovaro.
Ma perché Zhegrova non gioca e non va neppure in panchina per la gara di Europa League tra Celta Vigo e Juventus? L'esterno bianconero è infortunato o squalificato?