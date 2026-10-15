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Lelio Donato

Perché Zhegrova non gioca Celta Vigo-Juventus: i motivi dell'assenza in Europa League, non va neanche in panchina

Europa League
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Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo

Nonostante l'ottimo periodo di forma, Edon Zhegrova non figura neppure in panchina per Celta Vigo-Juventus di Europa League: i motivi della sua assenza.

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Nell'elenco dei convocati per Celta Vigo-Juventus non figura Edon Zhegrova.

Un'assenza pesante considerato anche come Luciano Spalletti debba già fare i conti con parecchie assenze e l'attuale stato di forma del kosovaro.

Ma perché Zhegrova non gioca e non va neppure in panchina per la gara di Europa League tra Celta Vigo e Juventus? L'esterno bianconero è infortunato o squalificato?

  • ZHEGROVA NON CONVOCATO: IL MOTIVO

    Edon Zehgrova non è infortunato né squalificato, ma come detto non sarà a disposizione per Celta Vigo-Juventus.

    L'esterno era stato tagliato a inizio settembre da Luciano Spalletti che aveva deciso di non inserirlo nella lista UEFA.

    Di conseguenza Zhegrova non può essere utilizzato nelle gare di Europa League.

  • GLI ALTRI GIOCATORI ESCLUSI

    Zhegrova peraltro non è l'unico giocatore della Juventus escluso dalla lista consegnata all'UEFA.

    Oltre al kosovaro in Europa League non possono essere utilizzati anche Daniele Rugani, Khephren Thuram, Arek Milik e Jeff Ekhator.

    Ma se Rugani e Milik sono stati tagliati in quanto fuori dal progetto tecnico, le esclusioni di Thuram ed Ekhator sono dovute agli infortuni di entrambi.

    Il francese in particolare tornerà a disposizione solo nel 2027 dunque salterà l'intera fase campionato di Europa League.

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  • ZHEGROVA IN GRANDE FORMA

    L'esclusione di Zhegrova però in questo momento fa sicuramente discutere dato l'attuale stato di forma del giocatore.

    Il kosovaro infatti sta facendo molto bene come dimostrano i numeri. Per lui due goal e un assist nelle ultime tre presenze in campionato.

    Zhegrova è inoltre entrato bene anche a Cagliari impegnando più volte il portiere avversario e risultato tra i più pericolosi della Juventus.

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  • LA SPIEGAZIONE DI SPALLETTI E COSA HA DETTO ZHEGROVA

    Durante i recenti impegni con la sua Nazionale, Zhegrova aveva commentato l'esclusione da parte di Spalletti senza alzare i toni.

    "Qualsiasi cosa venga decisa io farò del mio meglio per il club e rispetto ogni decisione. Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club, quando mi avevano acquisto ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juventus in questo modo. Quindi sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose per questo club” ha dichiarato Zhegrova.

    Spalletti invece aveva spiegato così la sua scelta: "Ho parlato con i giocatori fuori dalla lista UEFA e mi dispiace moltissimo per l'esclusione. Magari qualcuno potrà venir reintegrato, vedremo".

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