Perché Zhegrova non gioca Celta Vigo-Juventus: i motivi dell'assenza in Europa League, non va neanche in panchina

Durante i recenti impegni con la sua Nazionale, Zhegrova aveva commentato l'esclusione da parte di Spalletti senza alzare i toni.

"Qualsiasi cosa venga decisa io farò del mio meglio per il club e rispetto ogni decisione. Sono rimasto perché amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande con questo club, quando mi avevano acquisto ero davvero molto felice e non volevo lasciare la Juventus in questo modo. Quindi sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose per questo club” ha dichiarato Zhegrova.

Spalletti invece aveva spiegato così la sua scelta: "Ho parlato con i giocatori fuori dalla lista UEFA e mi dispiace moltissimo per l'esclusione. Magari qualcuno potrà venir reintegrato, vedremo".