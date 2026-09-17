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Edon Zhegrova JuventusGetty
Antonio Torrisi

Perché Zhegrova non c'è in Juventus-NEC Nijmegen e perché Spalletti lo ha messo fuori lista UEFA: il paradosso dopo i primi 2 goal contro il Sassuolo

Europa League
Juventus vs NEC Nijmegen
Juventus
NEC Nijmegen

Il giocatore bianconero non può giocare in Europa nonostante un ottimo rendimento in Serie A.

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Certo è che il calcio ha un tempismo incredibile. Non tutti i temi della partita tra Sassuolo e Juventus sono negativi, per i bianconeri: c'è stata, ad esempio, la doppietta di Edon Zhegrova. Una buona notizia per Luciano Spalletti.

Una buona notizia per tutta la squadra, in realtà, quella che riguarda i primi goal siglati a Torino dal giocatore kosovaro che, però, in Europa League non può essere utilizzato.

Paradossale, ma vero: perché Zhegrova contro il NEC Nijmegen non può esserci. Ed è stata una scelta dello stesso Spalletti.

  • PERCHÉ ZHEGROVA NON GIOCA JUVENTUS-NEC: È INFORTUNATO O INDISPONIBILE?

    Partiamo dal presupposto che Edon Zhegrova sta bene, non ha acciacchi e può regolarmente essere schierato dalla Juventus. Certo, a patto che si possa per il regolamento.

    Il giocatore kosovato è indisponibile per una questione di liste UEFA: Spalletti, infatti, non lo ha inserito tra i giocatori utilizzabili dai bianconeri per questa stagione nelle competizioni europee. Un paradosso, considerando l'attuale momento di forma.

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  • PERCHÉ ZHEGROVA NON CONVOCATO E PERCHÉ È FUORI LISTA UEFA

    Bisogna tornare indietro di qualche settimana per comprendere le ragioni che hanno spinto Spalletti a tenere fuori dalla lista UEFA Zhegrova.

    Per tutta l'estate, l'esterno è stato praticamente sul mercato, come riportato da Fabrizio Romano: si è parlato di Lazio e di Atalanta, ma anche di Al-Ittihad. Insomma, poteva lasciare la Juventus.

    E questo ha portato l'allenatore a ragionare sulla centralità, o meno, del kosovaro. A pensarci oggi, dopo la prova contro il Sassuolo, sembra effettivamente non felicissima, ma chi poteva realmente prevederlo?

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  • ZHEGROVA PUÒ RIENTRARE IN LISTA UEFA?

    Ci sono pochi casi per cui la lista UEFA può essere modificata e, di conseguenza, un giocatore essere reintegrato: se, ad esempio, la Juventus dovesse qualificarsi per la fase a eliminazione diretta di Europa League può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori entro la fine del 4 febbraio 2027.

    Ok, ma prima? Zhegrova può rientrare in lista UEFA? Sì: durante la fase campionato, e fino alla sesta giornata, si può sostituire un giocatore di movimento "in caso di infortunio o malattia di lunga durata, pari ad almeno 60 giorni". Se, però, il giocatore infortunato o malato si riprende prima, il giocatore subentrato non può giocare.

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