Perché Zhegrova non c'è in Juventus-NEC Nijmegen e perché Spalletti lo ha messo fuori lista UEFA: il paradosso dopo i primi 2 goal contro il Sassuolo

Certo è che il calcio ha un tempismo incredibile. Non tutti i temi della partita tra Sassuolo e Juventus sono negativi, per i bianconeri: c'è stata, ad esempio, la doppietta di Edon Zhegrova. Una buona notizia per Luciano Spalletti.

Una buona notizia per tutta la squadra, in realtà, quella che riguarda i primi goal siglati a Torino dal giocatore kosovaro che, però, in Europa League non può essere utilizzato.

Paradossale, ma vero: perché Zhegrova contro il NEC Nijmegen non può esserci. Ed è stata una scelta dello stesso Spalletti.