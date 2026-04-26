Perché Yildiz non gioca Milan-Juventus: è convocato e in panchina? Il motivo dell'assenza dal big match

Milan-Juventus senza Kenan-Yildiz. Questa è la notizia principale proveniente dalla comunicazione, da parte del club bianconero, della propria formazione ufficiale in vista del big match di San Siro.
Le scelte di Luciano Spalletti per affrontare i rossoneri, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo, sono andate in un'altra direzione: in campo David come riferimento offensivo, con Conceiçao, McKennie e Boga alle sue spalle.
Ma perché Yildiz non gioca Milan-Juventus? Il motivo della sua assenza.