Perché Yildiz non gioca Milan-Juventus: è convocato e in panchina? Il motivo dell'assenza dal big match

Così Spalletti, intervistato da DAZN a ridosso di Milan-Juventus, ha spiegato e giustificato l'esclusione di Yildiz dalla formazione titolare:

"Yildiz sta bene, ha questo processo da fare che non gli permette di allenarsi poi sul campo. È rientrato con noi solo l'ultimo l'allenamento, per cui ci deve essere anche un po' di rispetto per il gruppo. È d'accordo con questa scelta, non avendo fatto la settimana tipo sa di dover concedere qualcosa a chi si allena con continuità però è pronto per entrare in qualsiasi momento".