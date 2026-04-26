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Kenan Yildiz JuventusGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Yildiz non gioca Milan-Juventus: è convocato e in panchina? Il motivo dell'assenza dal big match

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Milan vs Juventus
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K. Yildiz

Kenan Yildiz non fa parte della formazione di partenza scelta da Spalletti per il posticipo in casa del Milan: cos'ha il talento turco della Juventus e le sue condizioni.

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Milan-Juventus senza Kenan-Yildiz. Questa è la notizia principale proveniente dalla comunicazione, da parte del club bianconero, della propria formazione ufficiale in vista del big match di San Siro.

Le scelte di Luciano Spalletti per affrontare i rossoneri, almeno per quanto riguarda il reparto offensivo, sono andate in un'altra direzione: in campo David come riferimento offensivo, con Conceiçao, McKennie e Boga alle sue spalle.

Ma perché Yildiz non gioca Milan-Juventus? Il motivo della sua assenza.

  • LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA JUVENTUS

    Questo è l'undici di partenza della Juventus che scenderà in campo contro il Milan:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; David. All. Spalletti

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  • PERCHÉ YILDIZ NON GIOCA MILAN-JUVENTUS

    Yildiz convive da qualche tempo con un problema a un ginocchio, guaio fisico che ne lo ha condizionato e non poco: per questo motivo non è stato inserito da Spalletti nella formazione titolare anti-Milan.

    Per questo motivo il talento turco era già già andato inizialmente in panchina contro l'Atalanta, nella gara vinta dalla Juve un paio di settimane fa. Contro il Bologna, invece, era subentrato a una ventina circa di minuti dalla fine.

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  • YILDIZ CONVOCATO E IN PANCHINA?

    Yildiz, in ogni caso, è stato regolarmente inserito dalla Juventus e da Spalletti nell'elenco dei giocatori convocati per il posticipo contro il Milan. E dunque siederà inizialmente in panchina accanto al proprio allenatore e alle altre seconde linee bianconere.

    L'ex Bayern potrebbe dunque fare il proprio ingresso in campo nel secondo tempo della sfida di San Siro, esattamente com'è accaduto contro l'Atalanta e il Bologna.

  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    Così Spalletti, intervistato da DAZN a ridosso di Milan-Juventus, ha spiegato e giustificato l'esclusione di Yildiz dalla formazione titolare:

    "Yildiz sta bene, ha questo processo da fare che non gli permette di allenarsi poi sul campo. È rientrato con noi solo l'ultimo l'allenamento, per cui ci deve essere anche un po' di rispetto per il gruppo. È d'accordo con questa scelta, non avendo fatto la settimana tipo sa di dover concedere qualcosa a chi si allena con continuità però è pronto per entrare in qualsiasi momento".

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