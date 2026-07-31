Perché Yildiz non gioca Juventus-Nizza: non è stato convocato come Perin, Boga, Bremer, Conceiçao, McKennie, Thuram, David ed Ekhator

Terza amichevole dell'estate della Juventus: le prime due sono andate tutto sommato bene, con uno 0-0 contro il Basilea e un 1-0 firmato Miretti contro lo Standard Liegi.
Stavolta l'avversario dei bianconeri è il Nizza, formazione della Ligue 1 francese. Gara che la squadra di Luciano Spalletti giocherà ancora una volta senza il proprio uomo simbolo: Kenan Yildiz.
Perché il talento turco non gioca nel test contro il Nizza e non è stato nemmeno convocato? La motivazione della sua assenza.
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