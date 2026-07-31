Perché Yildiz non gioca Juventus-Nizza: non è stato convocato come Perin, Boga, Bremer, Conceiçao, McKennie, Thuram, David ed Ekhator

Problemi fisici anche per Khephren Thuram, che come noto non è al meglio da diverso tempo: guai a un ginocchio anche per lui, ma il destro a differenza di Yildiz. Per la cronaca: anche il fratello di Marcus, come Boga, è un ex ed è stato portato a Torino proprio dal Nizza.

E tutti gli altri, da Bremer a David passando per McKennie e Conceiçao? Semplicemente sono tornati alla spicciolata dal Mondiale, hanno iniziato la preparazione in ritardo rispetto ai compagni e inizieranno a disputare le amichevoli in un secondo momento. Nella tournée tra Hong Kong e Australia ci saranno.