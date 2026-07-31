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Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Yildiz non gioca Juventus-Nizza: non è stato convocato come Perin, Boga, Bremer, Conceiçao, McKennie, Thuram, David ed Ekhator

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Juventus vs Nizza
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Nizza
K. Yildiz

Il talento turco non può ancora esordire nel precampionato bianconero: il motivo della sua assenza e di quella degli altri giocatori non convocati da Spalletti per l'amichevole.

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Terza amichevole dell'estate della Juventus: le prime due sono andate tutto sommato bene, con uno 0-0 contro il Basilea e un 1-0 firmato Miretti contro lo Standard Liegi.

Stavolta l'avversario dei bianconeri è il Nizza, formazione della Ligue 1 francese. Gara che la squadra di Luciano Spalletti giocherà ancora una volta senza il proprio uomo simbolo: Kenan Yildiz.

Perché il talento turco non gioca nel test contro il Nizza e non è stato nemmeno convocato? La motivazione della sua assenza.


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  • I CONVOCATI DELLA JUVENTUS

    Questo, intanto, è l'elenco dei convocati della Juventus per l'amichevole contro il Nizza: dalla lista mancano anche Perin, Boga, Bremer, Conceiçao, McKennie, Thuram e David, oltre ad Ekhator, sempre out dopo l'infortunio contro il Basilea.



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  • PERCHÉ YILDIZ NON GIOCA JUVENTUS-NIZZA

    Yildiz è da tempo alle prese con un fastidio al ginocchio sinistro: per la precisione, una tendinopatia rotulea. Un contrattempo che gli sta mettendo i bastoni tra le ruote in questo precampionato.

    L'ex talento del Bayern è tornato a lavorare parzialmente in gruppo negli ultimi giorni, ma non è ancora pronto per scendere in campo in amichevole: per questo motivo non prenderà parte alla sfida contro il Nizza, dopo aver già saltato quella di una settimana fa contro lo Standard Liegi.

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  • PERCHÉ PERIN E BOGA NON GIOCANO JUVENTUS-NIZZA

    Per quanto riguarda Mattia Perin e Jeremie Boga, entrambi non sono al meglio: il primo a causa di un problema fisico, il secondo per un malessere accusato nelle ultime ore.

    Nello specifico, un affaticamento muscolare ha messo fuori causa l'ex portiere del Genoa; l'esterno franco-ivoriano, un ex proprio del Nizza, non prenderà invece parte al match per un'improvvisa sindrome vertiginosa.

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  • Thuram Juventus Getty Images

    PERCHÉ BREMER, CONCEIÇAO, DAVID, THURAM, MCKENNIE NON GIOCANO JUVENTUS-NIZZA

    Problemi fisici anche per Khephren Thuram, che come noto non è al meglio da diverso tempo: guai a un ginocchio anche per lui, ma il destro a differenza di Yildiz. Per la cronaca: anche il fratello di Marcus, come Boga, è un ex ed è stato portato a Torino proprio dal Nizza.

    E tutti gli altri, da Bremer a David passando per McKennie e Conceiçao? Semplicemente sono tornati alla spicciolata dal Mondiale, hanno iniziato la preparazione in ritardo rispetto ai compagni e inizieranno a disputare le amichevoli in un secondo momento. Nella tournée tra Hong Kong e Australia ci saranno.

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  • L'UNDICI TITOLARE DELLA JUVENTUS

    Così si schiererà dunque la Juventus contro il Nizza:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Douglas Luiz, Locatelli; Zhegrova, Miretti, Cambiaso; Milik. All. Spalletti

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