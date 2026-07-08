Perché Vlahovic potrebbe restare alla Juventus: nessuna offerta dalle big, la stima di Spalletti e il prezzo di Kolo Muani

Kolo Muani, dicevamo. Anche in questo caso Carnevali è stato piuttosto chiaro sulla trattativa per riportare in bianconero l'attaccante francese.

"Le richieste non si sono abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta. In questi giorni lavoriamo ad ampio raggio, non mi concentrerei solo su questo tipo di giocatore. Se c'è una distanza ampia è giusto fare delle valutazioni. Non dobbiamo sbagliare, le cose vanno fatto bene" ha dichiarato il dirigente della Juventus.

Che poi ha lasciato le porte aperte anche a soluzioni diverse per l'attacco: "Le porte sono aperte con Sorloth come per tanti altri giocatori ma è un mercato difficile, ci sono richieste troppo elevate e bisogna avere pazienza. Non ci sono state tante richieste sia da parte nostra sia per quanto riguarda le uscite che sono un fattore determinante. Ma abbiamo le idee chiare e pensiamo di essere sulla strada corretta".

Di certo non ci sono dubbi sul fatto che il profilo preferito da Luciano Spalletti sia da sempre quello di Dusan Vlahovic. Il tecnico aveva chiesto espressamente a Comolli di trattenere il serbo a Torino. Ecco perché potrebbe essere proprio lui ora a ricucire un rapporto che sembrava ormai compromesso.