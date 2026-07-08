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Vlahovic addio hdGOAL
Lelio Donato

Perché Vlahovic potrebbe restare alla Juventus: nessuna offerta dalle big, la stima di Spalletti e il prezzo di Kolo Muani

Calciomercato
Juventus

La storia di Dusan Vlahovic alla Juventus sembrava definitivamente chiusa, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un clamoroso riavvicinamento tra le parti. E anche Carnevali non chiude le porte.

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Ritorno di fiamma. O forse sarebbe meglio dire reciproca convenienza. Fatto sta che la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbe non essere ancora finita.

Nonostante la rottura avvenuta qualche settimana fa, quando l'entourage del serbo si era alzato dal tavolo con Comolli rifiutando l'offerta di rinnovo al ribasso, ad oggi entrambe le parti non hanno risolto i rispettivi problemi.

Ecco perché nelle ultime ore, secondo quanto riporta in particolare 'Tuttosport', si sarebbe registrato un riavvicinamento. O quantomeno un tentativo.

D'altronde anche Giovanni Carnevali, intervistato da 'Sky Sport', ha lasciato ancora uno spiraglio aperto a Vlahovic sottolineando inoltre come per il ritorno di Kolo Muani la strada sia invece in salita.

  • VLAHOVIC CHIAMA LA JUVE?

    A riportare la clamorosa indiscrezione, come dicevamo, è 'Tuttosport'.

    Dusan Vlahovic nelle scorse ore avrebbe riallacciato i contatti con la Juventus in modo diretto dunque senza l'intermediazione del padre che aveva detto 'no' all'offerta di rinnovo presentata da Comolli.

    Non solo, l'attaccante avrebbe chiamato anche alcuni compagni nel tentativo di chiarire il senso di alcune frasi circolate nelle scorse settimane allo stesso Vlahovic.

    "Perché dovrei guadagnare meno di David?" si sarebbe lasciato scappare il serbo di fronte all'offerta presentata dalla Juventus per il rinnovo. Parole che di certo non sono state apprezzate all'interno dello spogliatoio bianconero.

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  • NESSUNA OFFERTA PER VLAHOVIC

    Ma perché Vlahovic avrebbe richiamato la Juventus?

    Alla base della marcia indietro c'è l'attuale situazione che vede il serbo ancora svincolato e di fatto senza offerte sul tavolo.

    Le pretese economiche dell'attaccante sono ritenute troppo alte da quasi tutti i maggiori club europei.

    L'unica società a farsi avanti seriamente per Vlahovic e pronta a soddisfare le sue richieste è stata il Besiktas, dove Vincenzo Italiano che lo ha già allenato alla Fiorentina lo accoglierebbe a braccia aperte.

    Vlahovic però non è convinto di trasferirsi in Turchia. Il serbo a 26 anni vuole ancora giocare in uno dei top 5 campionati d'Europa e per questo sarebbe pronto a tornare sui propri passi con la Juventus.

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  • LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS

    A riaprire improvvisamente il capitolo Vlahovic-Juventus sono state anche le ultime dichiarazioni rilasciate da Carnevali.

    L'amministratore delegato bianconero, intervistato da 'Sky Sport', non ha escluso del tutto che il serbo possa clamorosamente restare a Torino.

    "Riaperture su Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato però le porte sono aperte con tutti" ha spiegato Carnevali.

    La Juventus, insomma, è pronta a risedersi intorno ad un tavolo ma difficilmente alzerà la prima offerta: 6 milioni netti a stagione più bonus, ovvero quasi la metà rispetto a quanto Vlahovic percepiva fino alla scorsa stagione.

    Una posizione quella bianconera dettata anche dalle difficoltà incontrate nella trattativa col PSG per Kolo Muani che rischia di diventare una nuova telenovela.


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  • IL FATTORE SPALLETTI E IL MURO DEL PSG PER KOLO MUANI

    Kolo Muani, dicevamo. Anche in questo caso Carnevali è stato piuttosto chiaro sulla trattativa per riportare in bianconero l'attaccante francese.

    "Le richieste non si sono abbassate e noi non abbiamo alzato la nostra proposta. In questi giorni lavoriamo ad ampio raggio, non mi concentrerei solo su questo tipo di giocatore. Se c'è una distanza ampia è giusto fare delle valutazioni. Non dobbiamo sbagliare, le cose vanno fatto bene" ha dichiarato il dirigente della Juventus.

    Che poi ha lasciato le porte aperte anche a soluzioni diverse per l'attacco: "Le porte sono aperte con Sorloth come per tanti altri giocatori ma è un mercato difficile, ci sono richieste troppo elevate e bisogna avere pazienza. Non ci sono state tante richieste sia da parte nostra sia per quanto riguarda le uscite che sono un fattore determinante. Ma abbiamo le idee chiare e pensiamo di essere sulla strada corretta".

    Di certo non ci sono dubbi sul fatto che il profilo preferito da Luciano Spalletti sia da sempre quello di Dusan Vlahovic. Il tecnico aveva chiesto espressamente a Comolli di trattenere il serbo a Torino. Ecco perché potrebbe essere proprio lui ora a ricucire un rapporto che sembrava ormai compromesso.

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