Perché Vlahovic potrebbe restare alla Juventus: nessuna offerta dalle big, la stima di Spalletti e il prezzo di Kolo Muani

Ritorno di fiamma. O forse sarebbe meglio dire reciproca convenienza. Fatto sta che la storia tra Dusan Vlahovic e la Juventus potrebbe non essere ancora finita.
Nonostante la rottura avvenuta qualche settimana fa, quando l'entourage del serbo si era alzato dal tavolo con Comolli rifiutando l'offerta di rinnovo al ribasso, ad oggi entrambe le parti non hanno risolto i rispettivi problemi.
Ecco perché nelle ultime ore, secondo quanto riporta in particolare 'Tuttosport', si sarebbe registrato un riavvicinamento. O quantomeno un tentativo.
D'altronde anche Giovanni Carnevali, intervistato da 'Sky Sport', ha lasciato ancora uno spiraglio aperto a Vlahovic sottolineando inoltre come per il ritorno di Kolo Muani la strada sia invece in salita.