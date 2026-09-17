Perché Vicario, Bremer, Conceiçao e Kolo Muani non giocano Juventus-NEC di Europa League

La sensazione era che Bremer potesse essere il perno di una difesa a tre assieme a Gatti e Lucumí, e che Spalletti potesse dunque cambiare modulo. Ma alla fine non sarà così. E a farne le spese è proprio il brasiliano, che allo stesso modo parte dalla panchina per ragioni di turnover. Del resto Bremer ha giocato tutti i minuti di tutte le partite fino a questo momento: l'ultima presenza completa l'ha collezionata domenica in casa del Sassuolo, trascorrendo una serata molto difficoltosa anche dal punto di vista individuale.