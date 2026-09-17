Perché Vicario, Bremer, Conceiçao e Kolo Muani non giocano Juventus-NEC di Europa League

La notte dell'esordio della Juventus in Europa League è arrivata: a partire dalle 21 i bianconeri di Luciano Spalletti sfidano gli olandesi del NEC nella prima partita della League Phase.
Tanti sono gli elementi solitamente titolari che l'allenatore juventino non ha inserito nell'undici di partenza per la gara dell'Allianz Stadium. Quattro in particolare: Guglielmo Vicario, Bremer, Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani.
Perché i quattro non fanno parte della formazione titolare della Juventus contro il NEC? La motivazione della loro assenza, caso per caso.
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