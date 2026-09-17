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Vicario Bremer Kolo MuaniGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Vicario, Bremer, Conceiçao e Kolo Muani non giocano Juventus-NEC di Europa League

Europa League
Juventus
Juventus vs NEC Nijmegen
NEC Nijmegen

Diversi elementi titolari non sono stati scelti da Spalletti per la prima sfida della League Phase: la motivazione della loro assenza, caso per caso.

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La notte dell'esordio della Juventus in Europa League è arrivata: a partire dalle 21 i bianconeri di Luciano Spalletti sfidano gli olandesi del NEC nella prima partita della League Phase.

Tanti sono gli elementi solitamente titolari che l'allenatore juventino non ha inserito nell'undici di partenza per la gara dell'Allianz Stadium. Quattro in particolare: Guglielmo Vicario, Bremer, Francisco Conceiçao e Randal Kolo Muani.

Perché i quattro non fanno parte della formazione titolare della Juventus contro il NEC? La motivazione della loro assenza, caso per caso.


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  • LA FORMAZIONE DELLA JUVENTUS

    Questo è l'undici titolare della Juventus contro il NEC:

    JUVENTUS (4-2-3-1): Grabara; Kalulu, Gatti, Lucumí, Celik; Sarr, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

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  • PERCHÉ VICARIO NON GIOCA JUVENTUS-NEC

    Turno di riposo per Vicario, che fino a questo momento le ha giocate tutte. Al suo posto Spalletti ha deciso di regalare la prima chance in bianconero a Kamil Grabara, portiere che la Juventus ha prelevato dal Wolfsburg negli ultimi giorni del mercato estivo e che si prepara a fare il titolare almeno nella League Phase di Europa League, come è consuetudine per chi deve affrontare il doppio impegno settimanale.

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  • PERCHÉ BREMER NON GIOCA JUVENTUS-NEC

    La sensazione era che Bremer potesse essere il perno di una difesa a tre assieme a Gatti e Lucumí, e che Spalletti potesse dunque cambiare modulo. Ma alla fine non sarà così. E a farne le spese è proprio il brasiliano, che allo stesso modo parte dalla panchina per ragioni di turnover. Del resto Bremer ha giocato tutti i minuti di tutte le partite fino a questo momento: l'ultima presenza completa l'ha collezionata domenica in casa del Sassuolo, trascorrendo una serata molto difficoltosa anche dal punto di vista individuale.

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  • PERCHÉ CONCEIÇAO NON GIOCA JUVENTUS-NEC

    Discorso simile per Conceiçao, sempre titolare nelle prime quattro partite di campionato. Il portoghese è partito dall'inizio anche contro il Sassuolo, venendo sostituito all'ora di gioco da Zhegrova e guardando il compagno segnare un'inutile doppietta. Chico partirà dalla panchina, potrà entrare a gara in corso, ma intanto il mirino anche per lui è puntato su Juve-Atalanta di domenica.

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  • PERCHÉ KOLO MUANI NON GIOCA JUVENTUS-NEC

    La scelta di Spalletti di mandare Kolo Muani in panchina, infine, è sì legata al turnover ma rappresenta allo stesso tempo una bocciatura per il francese. L'allenatore della Juventus continua a dichiarare la propria fiducia nei suoi confronti, ma intanto l'ex PSG sta deludendo ampiamente le attese in questo avvio di stagione. Contro il NEC, in ogni caso, Kolo Muani potrà entrare dalla panchina in caso di necessità. Dal primo minuto giocherà Woltemade, all'esordio da titolare con la Juve.

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