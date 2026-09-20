Perché Vergara non ha giocato contro la Fiorentina: da titolare a zero minuti, il "giallo" del cambio non effettuato

Un altro giornalista presente in sala stampa ha poi punzecchiato Allegri, puntando il dito verso i giovani che non vengono utilizzati. Riferimento, appunto, a Vergara lasciato in panchina per tutti i 90 minuti.

"L'ho appena detto - ha ribadito l'allenatore - In quel momento lì l'esperienza, la partita era più lenta e quindi De Bruyne sicuramente ci poteva dare un ultimo passaggio, una qualità che ha rispetto a Vergara. Antonio è un ottimo giocatore, ma sicuramente è più d'incursione. Avevo dei centrocampisti un po' stanchi, ho rischiato, ho messo dentro Anguissa, e purtroppo sembra che abbia sentito di nuovo un fastidio all'inguine. Se avessi messo dentro Vergara e sul contropiede avessimo preso goal, cosa mi diceva lei? Nel calcio col senno del poi non si va da nessuna parte. Io credo che la partita sia stata fatta bene: ci manca quel pezzettino negli ultimi 15 metri".