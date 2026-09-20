Perché Vergara non ha giocato contro la Fiorentina: da titolare a zero minuti, il "giallo" del cambio non effettuato

L'1-1 di Firenze contro la Fiorentina non può soddisfare una squadra già pesantemente in ritardo rispetto alle prime. E nel Napoli c'è anche un piccolo giallo: quello relativo ad Antonio Vergara.
Il mancino, appena convocato da Mancini in Nazionale, non è stato inserito da Allegri nell'undici di partenza dei partenopei. E non è neppure entrato a partita in corso. Anche se nelle precedenti partite il suo spazio l'aveva avuto.
Vergara era infatti reduce da due presenze di fila dal primo minuto in campionato, contro l'Inter e poi il Bologna. Quindi ecco il passo indietro del Franchi. Anche se inizialmente l'intenzione di Allegri sembrava quella di gettarlo nella mischia, anche se per pochissimo tempo.
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