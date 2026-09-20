Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Vergara NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Vergara non ha giocato contro la Fiorentina: da titolare a zero minuti, il "giallo" del cambio non effettuato

Serie A
Napoli
Fiorentina vs Napoli
A. Vergara

Il mancino del Napoli, appena convocato da Mancini in Nazionale, stava per entrare nel finale, ma Allegri ha optato per Anguissa: "Ho cambiato idea".

Pubblicità

L'1-1 di Firenze contro la Fiorentina non può soddisfare una squadra già pesantemente in ritardo rispetto alle prime. E nel Napoli c'è anche un piccolo giallo: quello relativo ad Antonio Vergara.

Il mancino, appena convocato da Mancini in Nazionale, non è stato inserito da Allegri nell'undici di partenza dei partenopei. E non è neppure entrato a partita in corso. Anche se nelle precedenti partite il suo spazio l'aveva avuto.

Vergara era infatti reduce da due presenze di fila dal primo minuto in campionato, contro l'Inter e poi il Bologna. Quindi ecco il passo indietro del Franchi. Anche se inizialmente l'intenzione di Allegri sembrava quella di gettarlo nella mischia, anche se per pochissimo tempo.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • IL "GIALLO" DEL CAMBIO MANCATO

    Nei minuti finali di Fiorentina-Napoli, Allegri aveva inizialmente optato per un doppio cambio: Vergara era in procinto di entrare in campo assieme ad Anguissa per portare forze fresche in mezzo al campo.

    L'idea dell'ex allenatore del Milan era quella di rimescolare le carte proprio lì, nel reparto centrale: Vergara avrebbe preso il posto di De Bruyne, Anguissa quello di Lobotka.

    Alla fine, però, a fare il proprio ingresso sul terreno di gioco del Franchi è stato appena il camerunense. Il quale, sì, ha rimpiazzato proprio Lobotka. Mentre Vergara si è riaccomodato in panchina e De Bruyne ha chiuso la partita in campo.

    • Pubblicità

  • PERCHÉ VERGARA NON È ENTRATO

    Anche di questo ha parlato Massimiliano Allegri nella conferenza stampa organizzata al termine di Fiorentina-Napoli: della scelta di effettuare un cambio anziché due, concedendo così zero minuti a Vergara.

    "Ho cambiato idea - ha confermato il tecnico azzurro - In quel momento lì sicuramente ci poteva dare una mano, mancavano 5 minuti e ho messo dentro Anguissa, che credo abbia avuto di nuovo un risentimento. Staremo fermi 20 giorni, per cui speriamo che recuperi. Ho lasciato dentro De Bruyne, che con la qualità che ha poteva trovare una giocata o un'imbucata importante".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "DE BRUYNE CI POTEVA DARE L'ULTIMO PASSAGGIO"

    Un altro giornalista presente in sala stampa ha poi punzecchiato Allegri, puntando il dito verso i giovani che non vengono utilizzati. Riferimento, appunto, a Vergara lasciato in panchina per tutti i 90 minuti.

    "L'ho appena detto - ha ribadito l'allenatore - In quel momento lì l'esperienza, la partita era più lenta e quindi De Bruyne sicuramente ci poteva dare un ultimo passaggio, una qualità che ha rispetto a Vergara. Antonio è un ottimo giocatore, ma sicuramente è più d'incursione. Avevo dei centrocampisti un po' stanchi, ho rischiato, ho messo dentro Anguissa, e purtroppo sembra che abbia sentito di nuovo un fastidio all'inguine. Se avessi messo dentro Vergara e sul contropiede avessimo preso goal, cosa mi diceva lei? Nel calcio col senno del poi non si va da nessuna parte. Io credo che la partita sia stata fatta bene: ci manca quel pezzettino negli ultimi 15 metri".

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • ORA IN NAZIONALE

    Archiviata la delusione di una domenica trascorsa individualmente senza spunti, Vergara riempirà ora le valigie e si trasferirà a Coverciano: negli scorsi giorni ha ricevuto la prima chiamata da parte dell'Italia.

    Roberto Mancini ha incluso anche lui nel suo primo elenco dei convocati per le sfide azzurre di Nations League in programma nei prossimi giorni: la prima di queste è in programma venerdì prossimo contro il Belgio.

    Vergara ci arriverà col bagaglio d'esperienza della seconda parte della scorsa stagione, ma anche col centellinamento di minuti voluto da Allegri nelle prime partite di questa. E con gli zero minuti di Firenze da riscattare.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Frosinone crest
Frosinone
FRC