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Jamie Vardy Cremonese 2025-26Getty
Michael Baldoin

Perché Vardy non gioca Cremonese-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica di Nicola? Il motivo dell'assenza

L’attaccante grigiorosso non figura tra i convocati per il delicatissimo match contro la Fiorentina, valido per la 29ª giornata di Serie A: ecco i motivi dell’assenza dell’inglese.

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Tre punti in classifica, tre punti per spostare gli equilibri nella corsa salvezza e un impatto emotivo che potrebbe essere decisivo.

La sfida tra Cremonese e Fiorentina, che chiude la 29ª giornata di Serie A, si presenta come una gara da non sbagliare per entrambe le squadre.

A sfidarsi saranno la 18ª e la 17ª in classifica, separate da un solo punto: un’opportunità ghiotta per chi riuscirà a fare bottino pieno.

Tra i grigiorossi, però, ci saranno assenze importanti: l’ultima, in ordine di tempo, è quella di Jamie Vardy, che non figura tra i convocati.

  • I CONVOCATI DELLA CREMONESE

    PORTIERI
    1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
    DIFENSORI
    5 Luperto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino
    CENTROCAMPISTI
    2 Thorsby, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
    ATTACCANTI
    9 Djuric, 14 Moumbagna, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria

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  • Vardy CremoneseGetty Images

    ASSENTE VARDY: INFORTUNIO O SCELTA TECNICA?

    Nell'elenco dei convocati della Cremonese per il match contro la Fiorentina non compare il nome di Vardy.

    L'attaccante inglese, infatti, soffre ancora per un trauma contusivo alla coscia riportato a Lecce e Davide Nicola ha preferito non rischiarlo.

    L'ex giocatore del Leicester, dunque, non sarà a disposizione per lo scontro diretto in ottica salvezza.

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  • QUANDO TORNA VARDY?

    L'assenza di Vardy sembra principalmente dettata dalla necessità di evitare problemi più seri.

    La Cremonese non vuole correre rischi per non aggravare l’infortunio e rischiare di perdere l’inglese in questo delicato finale di stagione.

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