Perché Vardy non gioca Cremonese-Fiorentina: infortunio o scelta tecnica di Nicola? Il motivo dell'assenza

Tre punti in classifica, tre punti per spostare gli equilibri nella corsa salvezza e un impatto emotivo che potrebbe essere decisivo.
La sfida tra Cremonese e Fiorentina, che chiude la 29ª giornata di Serie A, si presenta come una gara da non sbagliare per entrambe le squadre.
A sfidarsi saranno la 18ª e la 17ª in classifica, separate da un solo punto: un’opportunità ghiotta per chi riuscirà a fare bottino pieno.
Tra i grigiorossi, però, ci saranno assenze importanti: l’ultima, in ordine di tempo, è quella di Jamie Vardy, che non figura tra i convocati.