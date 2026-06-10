Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
AC Milan v Genoa - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Perché tutti vogliono Liberali, il talento del Catanzaro verso il ritorno in Serie A da protagonista: dove può andare, come funziona la clausola e quanto costa

Calciomercato
Serie A

Mattia Liberali è uno dei nomi più chiacchierati sul mercato dopo l'ottimo finale di stagione in Serie B col Catanzaro. Tante le squadre di A che gli hanno messo gli occhi addosso.

Pubblicità

Giovane, italiano. E soprattutto bravo, molto bravo, tecnicamente.

Il nome di Mattia Liberali è uno di quelli più caldi in queste prime settimane di calciomercato estivo. Merito dell'ottimo finale di stagione vissuto dall'ex Milan con la maglia del Catanzaro in Serie B, certo.

Ma anche di qualità fuori dal comune per un classe 2007. E di una clausola estremamente vantaggiosa che permetterebbe di riportarlo in Serie A a prezzo di saldo.

Tutti pazzi per Liberali, insomma: ma perché? Dove può andare e quanto costa?

  • UN FINALE DI STAGIONE DA PROTAGONISTA

    Partiamo dalla fine. E anche dalla cosa più importante, ovvero il campo, dove Liberali sta dimostrando tutte qualità che in realtà aveva già fatto intravedere nelle giovanili del Milan.

    Dopo un inizio di stagione complicato al Catanzaro, con appena 41' giocati nelle prime sedici giornate di Serie B, Liberali è diventato sempre più centrale nel gioco di Alberto Aquilani.

    Ed è stato tra i grandi protagonisti nella splendida cavalcata della formazione calabrese che si è interrotta solo nella finale Playoff contro il favoritissimo Monza.

    Liberali alla fine ha chiuso la sua prima vera stagione tra i grandi con 30 presenze complessive, quattro goal e altrettanti assist. Andando a segno anche nel 3-0 casalingo contro il Palermo della semifinale Playoff.

    • Pubblicità

  • I MOTIVI DELL'ADDIO AL MILAN

    Mattia Liberali d'altronde in Serie A c'era già arrivato. Era il dicembre 2024 quando Paulo Fonseca, allora ancora tecnico del Milan, lo schiera titolare contro il Genoa. Il futuro sembra essere suo ma le cose andranno diversamente.

    L'idea dei rossoneri era ovviamente quella di trattenerlo ma integrandolo nel nuovo progetto del Milan Futuro. Un piano che non ha convinto il ragazzo, smanioso di misurarsi subito ad alti livelli. Da qui la scelta compiuta la scorsa estate di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.

    Il Milan accetta di cedere Liberali subito a titolo definitivo al Catanzaro senza incassare nulla. Ma allo stesso tempo, lasciandolo di fatto libero un anno prima del previsto, si garantisce il 50% sulla futura rivendita da parte della società calabrese.

    Quella contro il Genoa, ad oggi, resta la sua unica presenza in Serie A dato che col Milan si era diviso tra Primavera e seconda squadra prima di passare al Catanzaro dove è letteralmente esploso.



  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL RAPPORTO CON LA NAZIONALE

    Mattia Liberali, nonostante l'ottimo finale di stagione in Serie B, non è stato inserito da Silvio Baldini tra i convocati della sua giovanissima Italia.

    Una scelta che ha stupito molti e in particolare chi Liberali in questi mesi lo ha visto crescere, ovvero Alberto Aquilani.

    "Stimo Silvio Baldini come allenatore e come uomoquindi quello che sto per dire non è una polemica nei suo confronti, ma questa era l'occasione per vedere Mattia Liberali con la Nazionale maggiore. Un 2007, magari col numero 10.

    Perché oggi non ci sono giocatori del genere. E vanno premiati dandogli delle opportunità. Si sarebbe meritato la convocazione, anche se è una Nazionale sperimentale. Ma gli ho detto che gli auguro di vederlo in quella vera che magari si giocherà qualche Europeo o qualche Mondiale" ha dichiarato il prossimo tecnico del Sassuolo.

    Liberali peraltro in azzurro è stato già protagonista a livello giovanile. C'era anche lui infatti nella rosa dell'Italia Under 17 Campione d'Europa nel 2024.

  • LA CLAUSOLA E DOVE PUÒ ANDARE

    Come detto il nome di Mattia Liberali oggi è caldissimo in chiave calciomercato.

    Centrocampista in possesso di grande tecnica, gioca prevalentemente come trequartista ma all'occorrenza può essere schierato anche come mezzala.

    Sulle sue tracce ci sarebbero già molti club di Serie A tra cui il Como, alla ricerca di giovani italiani anche il fattore lista UEFA. Ma anche la Juventus avrebbe sondato la pista che porta a Liberali visto che Spalletti cerca disperatamente qualità in quella zona di campo.

    Da non escludere la pista che porta al Sassuolo dove avrebbe l'opportunità di continuare a crescere sotto la guida di Aquilani, suo tecnico al Catanzaro nella stagione appena conclusa.

    A fare gola alle tante pretendenti di Liberali, oltre alla giovanissima età e all'indubbia qualità, è il prezzo. Nel suo contratto è infatti prevista una clausola da soli 6 milioni di euro, di cui tre andrebbero al Milan in base all'accordo stipulato la scorsa estate col Catanzaro.

  • Pubblicità
    Pubblicità