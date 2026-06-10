Perché tutti vogliono Liberali, il talento del Catanzaro verso il ritorno in Serie A da protagonista: dove può andare, come funziona la clausola e quanto costa

Mattia Liberali, nonostante l'ottimo finale di stagione in Serie B, non è stato inserito da Silvio Baldini tra i convocati della sua giovanissima Italia.

Una scelta che ha stupito molti e in particolare chi Liberali in questi mesi lo ha visto crescere, ovvero Alberto Aquilani.

"Stimo Silvio Baldini come allenatore e come uomo, quindi quello che sto per dire non è una polemica nei suo confronti, ma questa era l'occasione per vedere Mattia Liberali con la Nazionale maggiore. Un 2007, magari col numero 10.

Perché oggi non ci sono giocatori del genere. E vanno premiati dandogli delle opportunità. Si sarebbe meritato la convocazione, anche se è una Nazionale sperimentale. Ma gli ho detto che gli auguro di vederlo in quella vera che magari si giocherà qualche Europeo o qualche Mondiale" ha dichiarato il prossimo tecnico del Sassuolo.

Liberali peraltro in azzurro è stato già protagonista a livello giovanile. C'era anche lui infatti nella rosa dell'Italia Under 17 Campione d'Europa nel 2024.