Perché tutti vogliono Liberali, Como favorito per il talento del Catanzaro: come funziona la clausola e quanto costa

Giovane, italiano. E soprattutto bravo, molto bravo, tecnicamente.
Il nome di Mattia Liberali è uno di quelli più caldi in queste prime settimane di calciomercato estivo. Merito dell'ottimo finale di stagione vissuto dall'ex Milan con la maglia del Catanzaro in Serie B, certo.
Ma anche di qualità fuori dal comune per un classe 2007. E di una clausola estremamente vantaggiosa che permetterebbe di riportarlo in Serie A a prezzo di saldo.
Tutti pazzi per Liberali, insomma: ma perché? Dove può andare e quanto costa?