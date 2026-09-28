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Stefano Silvestri

Perché Turchia-Italia è una prima svolta per Mancini: la crisi da spegnere, il fantasma della retrocessione, le qualificazioni agli Europei

UEFA Nations League A
Italia
Turchia vs Italia
Turchia

La Nazionale torna in campo a Bursa in una gara più importante e delicata di quanto possa apparire: i motivi per non sbagliarla sono molteplici.

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La prima è andata. Ed è andata decisamente male, ripensando alla triste figura fatta venerdì sera dall'Italia contro il Belgio.

Tre giorni dopo quella batosta, si torna in campo. La Nazionale di Roberto Mancini scende in campo in casa della Turchia dell'italiano Vincenzo Montella, che del Mancio è stato pure compagno d'attacco per una stagione, alla Sampdoria nella stagione 1996/97.

La gara è valida per la seconda giornata del girone di Nations League. Non è una finale, non è una partita da dentro o fuori. Ma rischia già di rappresentare una prima svolta per l'Ital-Mancini. Una delle tante.


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  • UNA CRISI DA SPEGNERE

    Turchia-Italia è associata a un termine in particolare: riscatto. Quello a cui sono chiamati gli azzurri dopo la pessima figura fatta contro il Belgio.

    Perché sì, nel ripensare alla sconfitta di tre giorni fa si deve andare oltre il mero risultato. Che è stato negativo, ma soprattutto in linea con una prestazione a tratti pessima un po' di tutta la squadra.

    Senza le parate di Donnarumma, il passivo sarebbe stato più ampio. E per il resto solo Cambiaghi non è affondato con il resto della squadra.

    Brutti, bruttissimi segnali da parte di un gruppo che pare non essere ancora uscito dalla spirale di Zenica. E, allargando lo sguardo, dei tre Mondiali non giocati. La crisi va spenta al più presto per guardare al futuro con un pizzico di serenità in più.

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  • Zidane FranciaGetty Images

    L'INCUBO FRANCIA

    La trasferta in Turchia precederà quella in Francia, in programma a sua volta tra quattro giorni, venerdì. Contro una delle nazionali più forti del mondo. Contro la chiarissima favorita del raggruppamento. Anche se Kylian Mbappé non ci sarà.

    Perdere anche contro la squadra di Montella (ri)aprirebbe ufficialmente uno stato di crisi totale. E una doppia sconfitta nelle prime due partite del girone di Nations League porterebbe Donnarumma e compagni a guardare con occhi ancor più spaventati a una trasferta potenzialmente già da incubo.

    Vincere stasera, o comunque offrire una prova migliore rispetto a quella dell'Olimpico, permetterebbe al contrario di rasserenare gli animi. La Francia rimarrebbe favorita, sì. Ma se non altro si penserebbe a quella partita con un bagaglio minore di ansie.

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  • IL LEGAME CON LE QUALIFICAZIONI EUROPEE

    In Turchia si deve provare a vincere anche per non complicare ulteriormente un percorso in Nations League iniziato già malissimo.

    La Nations vale e interessa poco? Probabile. Ma è anche collegata alle qualificazioni ai prossimi Europei: vincere il girone (scenario complicato) permetterebbe all'Italia di essere testa di serie e venire inserita in un girone da quattro. Un altro ko, al contrario, aumenterebbe addirittura il rischio di un'inedita retrocessione nella Lega B.

    Insomma, ci si deve provare. Nell'ultima edizione la squadra allora allenata da Luciano Spalletti ci andò vicina, perdendo in casa all'ultima contro la Francia e dovendosi accontentare del secondo posto finale. Sarebbe stata poi abbinata alla Norvegia, con gli esiti che tutti conosciamo fin troppo bene.

    Attenzione poi anche al Ranking, altra annosa questione. Attualmente l'Italia è quindicesima e ha bisogno di vittorie per migliorare la propria posizione, o quantomeno per non peggiorarla. Ma qui non si può parlare di svolta.

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  • I VOLTI NUOVI

    Può infine rappresentare una svolta, la partita in Turchia, anche per un altro motivo: i volti nuovi che Mancini inserirà o dal primo minuto o a gara in corso, come fatto contro il Belgio.

    Può essere una svolta in positivo per Alessandro Romano, desideroso di riscatto dopo l'errore col Belgio e comunque destinato a partire dalla panchina. Ma anche per elementi come Michael Kayode e Matteo Ruggeri, loro sì titolari e alla prima presenza con l'Italia: per entrambi sarà un bel banco di prova.

    E poi Davide Frattesi, uomo copertina della bella Lazio di Gattuso, pure lui in campo dall'inizio. E Issa Doumbia, già visto col Belgio dalla panchina, un altro che probabilmente festeggerà la prima da titolare.

    L'obiettivo è quello di far crescere i giovani e puntare su un gruppo vasto di elementi potenzialmente utilizzabili per un quadriennio. E, al contempo, spegnere la crisi ed evitare grossi guai in Nations League. Facendo sì che la sfida di Bursa sia una svolta in positivo, non in negativo.

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