Perché Turchia-Italia è una prima svolta per Mancini: la crisi da spegnere, il fantasma della retrocessione, le qualificazioni agli Europei

Può infine rappresentare una svolta, la partita in Turchia, anche per un altro motivo: i volti nuovi che Mancini inserirà o dal primo minuto o a gara in corso, come fatto contro il Belgio.

Può essere una svolta in positivo per Alessandro Romano, desideroso di riscatto dopo l'errore col Belgio e comunque destinato a partire dalla panchina. Ma anche per elementi come Michael Kayode e Matteo Ruggeri, loro sì titolari e alla prima presenza con l'Italia: per entrambi sarà un bel banco di prova.

E poi Davide Frattesi, uomo copertina della bella Lazio di Gattuso, pure lui in campo dall'inizio. E Issa Doumbia, già visto col Belgio dalla panchina, un altro che probabilmente festeggerà la prima da titolare.

L'obiettivo è quello di far crescere i giovani e puntare su un gruppo vasto di elementi potenzialmente utilizzabili per un quadriennio. E, al contempo, spegnere la crisi ed evitare grossi guai in Nations League. Facendo sì che la sfida di Bursa sia una svolta in positivo, non in negativo.