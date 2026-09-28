Perché Turchia-Italia è una prima svolta per Mancini: la crisi da spegnere, il fantasma della retrocessione, le qualificazioni agli Europei

La prima è andata. Ed è andata decisamente male, ripensando alla triste figura fatta venerdì sera dall'Italia contro il Belgio.
Tre giorni dopo quella batosta, si torna in campo. La Nazionale di Roberto Mancini scende in campo in casa della Turchia dell'italiano Vincenzo Montella, che del Mancio è stato pure compagno d'attacco per una stagione, alla Sampdoria nella stagione 1996/97.
La gara è valida per la seconda giornata del girone di Nations League. Non è una finale, non è una partita da dentro o fuori. Ma rischia già di rappresentare una prima svolta per l'Ital-Mancini. Una delle tante.
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