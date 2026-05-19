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Velho PortugalGetty Images
Claudio D'Amato

Perché tra i convocati del Portogallo per i Mondiali ci sono 4 portieri: il ct Martinez svela il motivo ricordando il regolamento

Coppa del Mondo
Portogallo

Scorrendo l'elenco dei convocati del Portogallo per i Mondiali spicca la presenza di 27 calciatori, Martinez: "Lavoro ad alta intensità, abbiamo bisogno di un altro portiere".

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Guardate i convocati del Portogallo (nel cui elenco - oltre naturalmente alla stella Cristiano Ronaldo - figurano anche lo juventino Francisco Conceicao e il milanista Rafael Leao).


Notate qualcosa? Ve lo diciamo noi, nel caso.


Il numero di calciatori scelti dal ct Roberto Martinez, anziché il canonico, 26, è 27. Perché, vi starete chiedendo, come mai?


Il nodo è da ricercare nel roster dei portieri, 4 anziché 3: Diogo Costa, José Sà, Rui Silva e Ricardo Velho.


Una scelta che lo stesso selezionatore dei lusitani, in conferenza, ha motivato risolvendo seduta stante il rebus facendo riferimento al regolamento.

  • "LAVORO AD ALTA INTENSITÀ, SERVE UN ALTRO PORTIERE"

    "Ho parlato con Ricardo Velho, e sa di essere il quarto portiere. Il regolamento prevede che possiamo sostituire il portiere solo in caso di infortunio durante il torneo. Per noi, il lavoro deve essere ad alta intensità in ogni sessione di allenamento. C'è molto da fare in fase di finalizzazione, e abbiamo bisogno di un altro portiere".


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  • "VELHO PRONTO AD AIUTARCI"

    "Sapendo che Ricardo Velho non può stare in panchina, in due minuti ha detto di essere pronto ad aiutare in qualsiasi modo fosse necessario, ed è per questo che stiamo cercando di utilizzare quattro portieri in un periodo di allenamento molto diverso. Ho partecipato a due Mondiali, e questa è la prima volta che c'è una differenza di sei giorni tra la prima e la seconda partita".

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  • CONVOCATI PER I MONDIALI: COSA PREVEDE IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento della FIFA inerente ai Mondiali, prevede che è possibile sostituire in lista un portiere durante il torneo qualora uno di essi incappasse in un infortunio: ragion per cui, Martinez, si è cautelato convocando anche Velho.


  • I CONVOCATI DEL PORTOGALLO PER I MONDIALI

    Portieri: Diogo Costa, José Sà, Rui Silva, Ricardo Velho

    Difensori: Dalot, Matheus Nunes, Semedo, Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inacio, Veiga, Ruben Dias, Araujo

    Centrocampisti: Ruben Neves, Samuel Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva

    Attaccanti: Joao Felix, Trincao, Conceicao, Pedro Neto, Leao, Guedes, Gonçalo Ramos, Cristiano Ronaldo.



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