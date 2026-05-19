Perché tra i convocati del Portogallo per i Mondiali ci sono 4 portieri: il ct Martinez svela il motivo ricordando il regolamento

Guardate i convocati del Portogallo (nel cui elenco - oltre naturalmente alla stella Cristiano Ronaldo - figurano anche lo juventino Francisco Conceicao e il milanista Rafael Leao).
Notate qualcosa? Ve lo diciamo noi, nel caso.
Il numero di calciatori scelti dal ct Roberto Martinez, anziché il canonico, 26, è 27. Perché, vi starete chiedendo, come mai?
Il nodo è da ricercare nel roster dei portieri, 4 anziché 3: Diogo Costa, José Sà, Rui Silva e Ricardo Velho.
Una scelta che lo stesso selezionatore dei lusitani, in conferenza, ha motivato risolvendo seduta stante il rebus facendo riferimento al regolamento.