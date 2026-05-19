Perché tra i convocati del Portogallo per i Mondiali ci sono 4 portieri: il ct Martinez svela il motivo ricordando il regolamento

"Sapendo che Ricardo Velho non può stare in panchina, in due minuti ha detto di essere pronto ad aiutare in qualsiasi modo fosse necessario, ed è per questo che stiamo cercando di utilizzare quattro portieri in un periodo di allenamento molto diverso. Ho partecipato a due Mondiali, e questa è la prima volta che c'è una differenza di sei giorni tra la prima e la seconda partita".