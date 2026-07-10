Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
TielemansGetty Images
GOAL

Perché Tielemans non gioca Spagna-Belgio: era nell'11 titolare di Garcia, poi un infortunio lo ha messo ko

Coppa del Mondo
Spagna vs Belgio
Belgio
Y. Tielemans

Il capitano dei Diavoli Rossi non è in campo nella gara dei quarti di finale dei Mondiali nonostante fosse presente nella formazione ufficiale: al suo posto dentro Vanaken.

Pubblicità

Youri Tielemans deve rinunciare alla sfida contro la Spagna ai quarti di finale dei Mondiali 2026: il centrocampista dell'Aston Villa, capitano della selezione allenata da Rudi Garcia, non va nemmeno in panchina e viene sostituito in formazione da Hans Vanaken del Bruges.

  • COME STA TIELEMANS

    Il centrocampista, in goal con una doppietta ai sedicesimi di finale vinti ai supplementari contro il Senegal 3-2, ha subito un infortunio durante il riscaldamento: si parla di una lesione agli adduttori, ma per l'esatta natura del problema è necessario attendere i classici comunicati medici.

    • Pubblicità

    TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google