Youri Tielemans deve rinunciare alla sfida contro la Spagna ai quarti di finale dei Mondiali 2026: il centrocampista dell'Aston Villa, capitano della selezione allenata da Rudi Garcia, non va nemmeno in panchina e viene sostituito in formazione da Hans Vanaken del Bruges.
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Perché Tielemans non gioca Spagna-Belgio: era nell'11 titolare di Garcia, poi un infortunio lo ha messo ko
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COME STA TIELEMANS
Il centrocampista, in goal con una doppietta ai sedicesimi di finale vinti ai supplementari contro il Senegal 3-2, ha subito un infortunio durante il riscaldamento: si parla di una lesione agli adduttori, ma per l'esatta natura del problema è necessario attendere i classici comunicati medici.
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