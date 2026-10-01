Perché Théo Hernandez non giocherà Francia-Italia: non convocato da Zidane, il suo ciclo in Nazionale sembra finito

Théo Hernandez vanta 49 presenze e 2 goal con la maglia della nazionale francese, le ultime cinque al Mondiale della scorsa estate negli Stati Uniti, dove è partito titolare contro il Senegal perdendo successivamente il posto (dal primo minuto anche contro la Norvegia e contro l'Inghilterra, da subentrato contro Svezia e Spagna, in panchina contro Iraq, Paraguay e Marocco). In queste partite Zidane ha scelto di puntare Truffert del Bournemouth, terzino sinistro di ruolo, e su Diouf dell'Inter, che ha dato risposte positive nonostante sia adattato in quella posizione, per questo a oggi parte in seconda fila.