Perché Suzuki non va nemmeno al PSG: cosa cambia per la Juventus, l'inserimento dell'Aston Villa e l'intreccio col Dibu Martinez

Zion Suzuki è il protagonista di una vera e propria telenovela in tre lingue: giapponese, italiano e francese. Con un finale felice che è destinato a non esserci.
Non solo non si è concretizzato il prestito dal PSG a Torino, come emerso negli ultimissimi giorni: non ci sarà nemmeno il trasferimento stesso dal Parma ai parigini, nonostante un accordo già raggiunto tra i due club.
E ora attenzione: il clamoroso mancato passaggio di Suzuki al PSG rischia di aprire vecchi e nuovi scenari che potranno coinvolgere anche... la Juventus. Di nuovo. Proprio così.