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Suzuki MartinezGetty Images
Stefano Silvestri

Perché Suzuki non va nemmeno al PSG: cosa cambia per la Juventus, l'inserimento dell'Aston Villa e l'intreccio col Dibu Martinez

Calciomercato
Serie A
Juventus
Paris FC
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki

A sorpresa è saltato non solo il prestito a Torino, ma anche anche il trasferimento stesso del portiere giapponese a Parigi. Che ora può finire al Villa, aprendo vecchi e nuovi scenari.

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Zion Suzuki è il protagonista di una vera e propria telenovela in tre lingue: giapponese, italiano e francese. Con un finale felice che è destinato a non esserci.

Non solo non si è concretizzato il prestito dal PSG a Torino, come emerso negli ultimissimi giorni: non ci sarà nemmeno il trasferimento stesso dal Parma ai parigini, nonostante un accordo già raggiunto tra i due club.

E ora attenzione: il clamoroso mancato passaggio di Suzuki al PSG rischia di aprire vecchi e nuovi scenari che potranno coinvolgere anche... la Juventus. Di nuovo. Proprio così.


  • PERCHÉ SUZUKI AL PSG È SALTATO

    L'intesa tra Parma e PSG era totale da tempo: nelle casse della formazione emiliana sarebbe piovuta una cifra importante, ovvero 35 milioni di euro.

    Ma tutto questo, come detto, non si verificherà. Perché? Perché, secondo RMC Sport, sono sorti dei problemi insormontabili con gli agenti di Suzuki.

    Le commissioni, nello specifico, avrebbero portato a una frenata dell'operazione e poi, clamorosamente, alla classica fumata nera.

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  • SUZUKI VERSO L'ASTON VILLA

    Suzuki, in ogni caso, è destinato a non rimanere a Parma per la prossima stagione. L'arrivo di Daffara nella rosa di Cuesta era già stato un segnale della predisposizione del club emiliano alla cessione del portiere giapponese.

    E dunque, ecco che alla porta di Suzuki ha bussato l'Aston Villa. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui un'offerta al Parma è già stata recapitata.

    La proposta in questione è di più di 30 milioni di euro, simile dunque a quella che aveva messo d'accordo Parma e PSG. La trattativa è in pieno svolgimento.

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  • JUVENTUS DI NUOVO SUL DIBU MARTINEZ

    L'intreccio rischia di completarsi con il ritorno di fiamma della Juventus per un vecchio pallino: Emiliano Martinez, il Dibu, in realtà mai perso di vista in queste settimane dopo essere stato a lungo l'obiettivo numero uno.

    Il possibile arrivo di Suzuki all'Aston Villa può portare infatti alla partenza dell'argentino, che non ha preso parte alla Supercoppa Europea contro il PSG in quanto è ancora in vacanza dopo i Mondiali.

    La Juve, secondo Alfredo Pedullà, avrebbe riallacciato i contatti con gli agenti di Martinez. E la sensazione è quella che un affare, ora, si possa davvero portare avanti.

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  • VICARIO E LE ALTERNATIVE

    Resiste viva la pista che porta a Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham. I bianconeri dopo il nulla di fatto per Suzuki hanno provato a capire la fattibilità di un prestito, ma gli Spurs vorrebbero cederlo a titolo definitivo.

    Attenzione però agli ultimi sviluppi. Ovvero al "dirottamento" di Suzuki verso l'Aston Villa, che a sua volta potrebbe lasciar partire Martinez. Per questo Vicario può ancora essere considerato una seconda scelta dietro l'ex portiere dell'Arsenal.

    In corsa anche gli altri soliti noti: da Anatolij Trubin ad Andrej Lunin, portieri rispettivamente di Benfica e Real Madrid. Ma tutti, appunto, sono alternative.

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