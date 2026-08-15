Perché Suzuki non va nemmeno al PSG: cosa cambia per la Juventus, l'inserimento dell'Aston Villa e l'intreccio col Dibu Martinez

Suzuki, in ogni caso, è destinato a non rimanere a Parma per la prossima stagione. L'arrivo di Daffara nella rosa di Cuesta era già stato un segnale della predisposizione del club emiliano alla cessione del portiere giapponese.

E dunque, ecco che alla porta di Suzuki ha bussato l'Aston Villa. A riferirlo è Fabrizio Romano, secondo cui un'offerta al Parma è già stata recapitata.

La proposta in questione è di più di 30 milioni di euro, simile dunque a quella che aveva messo d'accordo Parma e PSG. La trattativa è in pieno svolgimento.