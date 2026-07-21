Perché Summerville alla Roma è saltato: l'inserimento dell'Al-Hilal di Inzaghi ha cambiato tutto, cifra da record

La Roma vede sfumare anche Summerville.
Sul giocatore olandese, che sembrava ormai ad un passo dai giallorossi, c'è stato il forte inserimento dell'Al-Hilal che ha messo sul tavolo un'offerta economica molto importante. Impossibile da rifiutare sia per il West Ham che per Summerville.
L'olandese ha valutato la proposta del club di Simone Inzaghi e ha deciso di accettarla rapidamente mentre la Roma, che sperava di chiudere l'operazione in queste ore, deve ora guardarsi intorno.
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Ma cosa è successo? Perché Summerville alla Roma è saltato? E chi prendono i giallorossi al suo posto?