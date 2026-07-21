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Lelio Donato

Perché Summerville alla Roma è saltato: l'inserimento dell'Al-Hilal di Inzaghi ha cambiato tutto, cifra da record

Calciomercato
Roma

La Roma sperava di chiudere nelle prossime ore l'acquisto di Summerville ma l'Al-Hilal di Simone Inzaghi ha presentato una ricca offerta sia al West Ham che al giocatore. L'olandese ora riflette sul futuro.

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La Roma vede sfumare anche Summerville.

Sul giocatore olandese, che sembrava ormai ad un passo dai giallorossi, c'è stato il forte inserimento dell'Al-Hilal che ha messo sul tavolo un'offerta economica molto importante. Impossibile da rifiutare sia per il West Ham che per Summerville.

L'olandese ha valutato la proposta del club di Simone Inzaghi e ha deciso di accettarla rapidamente mentre la Roma, che sperava di chiudere l'operazione in queste ore, deve ora guardarsi intorno.


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Ma cosa è successo? Perché Summerville alla Roma è saltato? E chi prendono i giallorossi al suo posto?

  • L'INSERIMENTO DELL'AL-HILAL

    Nelle ultime ore su Summerville, protagonista ai Mondiali, si è inserito con decisione l'Al-Hilal.

    Il club saudita ha presentato un'offerta economica molto importante sia al West Ham (80 milioni di euro per il cartellino) che al giocatore.

    La decisione finale spettava proprio a Summerville che alla fine ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita, dove andrà a guadagnare più del doppio rispetto a quanto offriva la Roma.

    In ogni caso la società giallorossa aveva già fatto sapere di non essere intenzionata a partecipare ad aste e dunque non ha mai neppure cercato di effettuare un rilancio.

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  • QUANTO OFFRIVA LA ROMA PER SUMMERVILLE

    La Roma trattava ormai da settimane l'acquisto di Summerville, individuato come prima alternativa dopo l'affare saltato per Greenwood.

    L'accordo col giocatore era stato raggiunto da tempo mentre il West Ham aveva respinto le prime due offerte presentate dai giallorossi.

    C'era grande attesa per la risposta del club inglese al rilancio della Roma, che era arrivato fino a 47 milioni di euro più bonus toccando quota 50. Un investimento importante ma non sufficiente di fronte all'offerta da 80 milioni arrivata dall'Al-Hilal che ha cambiato le carte in tavola.

    I giallorossi, che erano moderatamente ottimismi sul buon esito dell'operazione, devono così cambiare nuovamente obiettivo.

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  • UN ALTRO CASO GREENWOOD

    Di certo, nonostante la qualificazione in Champions League, il mercato della Roma non è ancora decollato.

    Per i giallorossi infatti si tratta del secondo colpo saltato in poche settimane. Il primo era stato quello relativo all'acquisto di Mason Greenwood.

    Anche in quel caso la Roma sembrava aver raggiunto un accordo sull'ingaggio col giocatore ma è stata beffata dal rilancio di un'altra squadra, il Fenerbahce, che è così riuscito a chiudere l'affare in poche ore alzando l'offerta economica.

    Gasperini a quel punto ha indicato in Summerville la prima alternativa per gli esterni, ma adesso anche l'olandese è sfumato.

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  • LE ALTERNATIVE A SUMMERVILLE

    Ma chi può arrivare alla Roma dopo l'acquisto sfumato di Summerville?

    Garnacho, dato tra i possibili obiettivi giallorossi, sembra vicino all'Aston Villa che ha già inviato un'offerta formale al Chelsea.

    La Roma valuta così altri profili dal norvegese Nusa a Godts, esterno classe 2005 che gioca nell'Ajax. E piace molto pure Schjelderup. Ma non sono comunque esclusi nomi a sorpresa.

    Gasperini, che vuole due acquisti sulle fasce, intanto resta in attesa di buone notizie da un mercato che finora ha regalato davvero pochi sorrisi alla sua Roma.

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