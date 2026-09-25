Perché Sucic gioca così poco all'Inter: la stagione dell'esplosione sta procedendo a rilento

Tra i centrocampisti dell'Inter, Sucic è uno di quelli che hanno accumulato meno minuti (recuperi esclusi) nelle prime sei partite stagionali. Meno di Barella e Zielinski, ma meno anche di Jones.

212 sono i minuti collezionati dal croato, poco più di due partite intere. Barella, per dire, è già a quota 510. Mentre Zielinski è a 382 e l'ultimo arrivato Jones è a 242. In fondo alla classifica ci sono Stankovic e Mkhitaryan, il primo ancora un po' acerbo e il secondo uomo spogliatoio da inserire in certe occasioni.

La teorica stranezza è che Sucic ha giocato più di un intoccabile come Calhanoglu (197 minuti). Ma è una stranezza solo per modo di dire: il turco ha già saltato due partite per infortunio, ovvero l'ultima con la Roma e quella precedente con l'Udinese.