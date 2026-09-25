Perché Sucic gioca così poco all'Inter: la stagione dell'esplosione sta procedendo a rilento

Petar Sucic dovrà attendere ancora un po' prima di rimettere piede in campo: lo farà soltanto domani sera, sabato, nella partita di Nations League tra la Repubblica Ceca e la sua Croazia.
Non vede l'ora, il centrocampista dell'Inter. Come è normale che sia. Specialmente se si considera che il campo, a Milano, lo ha sì visto e calpestato ma meno rispetto a quanto si sarebbe atteso durante l'avvicinamento alla nuova stagione.
Per Sucic doveva essere l'annata della consacrazione dopo quella d'esordio: discreta, buona, non buonissima. Da 6, insomma. Con qualche lampo come il goal alla Fiorentina o il super contributo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia col Como.
Almeno fino a questo momento, invece, non è stato così. Tanto che proprio lui è uno dei maggiori punti interrogativi dell'avvio di stagione nerazzurro.
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