Nella lista dei convocati in vista dei match contro Belgio e Francia non risulta il portiere della Juventus: ecco perché il ct non lo ha convocato.

Ultimi impegni con la Nazionale per il 2024: il ct Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista dei match contro Belgio e Francia, valevoli per la quinta e sesta giornata dei gironi di UEFA Nations League. Tra i grandi assenti spicca il nome di Michele Di Gregorio, escluso dal tecnico azzurro dopo la prima convocazione avvenuta circa un mese fa. Nel ruolo di portiere sono stati infatti chiamati Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario e Alex Meret. L'articolo prosegue qui sotto