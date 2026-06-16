Mentre proseguono in maniera costante i contatti con l'entourage di Mason Greenwood e coi dirigenti dell'Olympique Marsiglia, in casa Roma si guarda con altrettanta attenzione alle possibilità offerte dal mercato in uscita, in considerazione anche degli obblighi da rispettare con la Uefa in tema di Fair Play Finanziario. Tra i calciatori che potrebbero salutare la Capitale a fronte di un'offerta ritenuta congrua c'è Matias Soulé.
Perché Soulé può lasciare la Roma entro il 30 giugno: Borussia Dortmund in prima fila
VALE 30 MILIONI DI EURO
Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Borussia Dortmund è il club che ha manifestato l'interesse più concreto per l'attaccante argentino, reduce da una stagione conclusa con 42 partite, 7 goal e 8 assist e fortemente condizionata nella seconda metà dalla pubalgia. La formazione tedesca, che perderà a parametro zero Julian Brandt, è alla ricerca di nuovi profili per il reparto offensivo e una delle piste che sta battendo con maggiore convinzione porta al classe 2003 con un passato nella Juventus. Per Sky Sport, la valutazione di Soulé data dalla Roma si aggira sui 30 milioni di euro.
PERCHE' LA ROMA PUO' CEDERLO
Sotto contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno 2029 e con un ingaggio di soli 2 milioni di euro netti a stagione, Soulé rappresenta un profilo sacrificabile alle giuste condizioni, in considerazione anche della volontà dell'allenatore Gian Piero Gasperini di confermare il più esperto Paulo Dybala e di puntare su almeno due nuovi esterni offensivi per la prossima stagione.
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IL NODO PLUSVALENZE
Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni, con la Roma che preme per realizzare i 50 milioni di euro di plusvalenze concordati con la Uefa nell'ultimo settlement agreement del settembre 2022 entro la fatidica data del 30 giugno. La rinuncia a Matias Soulé potrebbe essere il primo tassello per rispettare questa scadenza e non incorrere in nuove sanzioni in previsione anche del ritorno nel tabellone principale della Champions League a distanza di 7 anni dall'ultima partecipazione.