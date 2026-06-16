Perché Soulé può lasciare la Roma entro il 30 giugno: Borussia Dortmund in prima fila

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Borussia Dortmund è il club che ha manifestato l'interesse più concreto per l'attaccante argentino, reduce da una stagione conclusa con 42 partite, 7 goal e 8 assist e fortemente condizionata nella seconda metà dalla pubalgia. La formazione tedesca, che perderà a parametro zero Julian Brandt, è alla ricerca di nuovi profili per il reparto offensivo e una delle piste che sta battendo con maggiore convinzione porta al classe 2003 con un passato nella Juventus. Per Sky Sport, la valutazione di Soulé data dalla Roma si aggira sui 30 milioni di euro.