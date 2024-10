Perché Skov Olsen può essere l’uomo giusto per il Milan a gennaio

Giovane, talentuoso e con un passato in Serie A: esploso definitivamente al Bruges, Skov Olsen potrebbe essere il profilo ideale per il Milan.

Un inizio di stagione tra tante difficoltà e un mercato di riparazione che potrebbe venire in soccorso dei rossoneri.

In casa Milan si stanno analizzando gli aspetti che non hanno funzionato in questi primi mesi di gestione Fonseca, con la società che è già al lavoro per intervenire a gennaio per apportare correzioni alla rosa.

Sotto analisi in questa primo scorcio di stagione c’è il rendimento delle seconde linee rossonere, specialmente in attacco.

Proprio per questo motivo, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan pensa a un nuovo esterno offensivo per gennaio e un nome seguito con attenzione è quello di Andreas Skov Olsen del Bruges. Ma perché il danese potrebbe essere davvero l’uomo giusto per i rossoneri?