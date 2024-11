Il portiere polacco non sarà al suo posto tra i pali del Bologna nel posticipo domenicale contro la Lazio: chi gioca al suo posto.

Assenza a sorpresa per Vincenzo Italiano in vista di Lazio-Bologna, posticipo della tredicesima giornata di Serie A.

Tra i pali della formazione emiliana non ci sarà Skorupski, portiere titolare del Bologna che non è stato neppure convocato e dunque non partirà per Roma.

Ma perché Skorupski non gioca Lazio-Bologna e chi sarà il portiere rossoblu al suo posto?