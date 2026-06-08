Perché Silvio Baldini non sarà il ct dell'Italia anche da settembre: il curriculum, la caccia al nome pesante, il percorso con l'Under 21

Intanto, il presente dice che i giovanotti di Baldini hanno battuto due Nazionali maggiori in pochi giorni. Che saranno anche state Lussemburgo e Grecia, ma intanto rappresenta pur sempre un fatto insolito e da rimarcare.

A Creta, soprattutto, si è visto qualcosa di davvero pregevole per più di un'ora. L'Italia ha messo in mostra meccanismi collaudati, si è disimpegnata con personalità e organizzazione offensiva e difensiva, ha segnato e ha creato l'opportunità per il raddoppio. Donnarumma, invece, non ha rischiato nulla.

Solo dopo l'espulsione a poco più di 20 minuti dalla fine del debuttante Reggiani, entrato in campo poco prima, il vento è cambiato. Zafeiris ha colpito un palo che ha fatto il paio con la traversa di Koleosho, gli assalti greci sono stati pesanti da sopportare. Ma l'Italia ha mostrato unione e voglia di uscire dal campo con un successo di prestigio.

L'esultanza finale degli azzurrini sarà sembrata sproporzionata e fuori luogo per qualcuno. Specialmente a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali. Ma aveva un senso, altroché. Per i giocatori e per Baldini. Anche se il percorso del ct con l'Italia dei grandi è destinato a interrompersi qui.