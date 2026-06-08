Perché Silvio Baldini non sarà il ct dell'Italia anche da settembre: il curriculum, la caccia al nome pesante, il percorso con l'Under 21

È inevitabile che sia così: qualche voce a favore della permanenza di Silvio Baldini, dopo la bella vittoria della sua giovane Italia in Grecia, ha già cominciato a levarsi.
Perché non lui? Questo è il senso e la domanda di chi vorrebbe vedere l'attuale commissario tecnico dell'Under 21, "prestato" alla Nazionale maggiore per le due amichevoli di giugno dopo l'addio di Rino Gattuso, ancora sulla panchina dei grandi.
Non sarà così, però. Per una serie di ragioni. Anche se, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali a cui l'Italia non parteciperà per la terza volta di fila, proprio Baldini e i suoi ragazzi si sono portati a casa una piccola, grande gioia.