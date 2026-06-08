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Silvio Baldini Italia GFXGOAL
Stefano Silvestri

Perché Silvio Baldini non sarà il ct dell'Italia anche da settembre: il curriculum, la caccia al nome pesante, il percorso con l'Under 21

Italia
S. Baldini
Grecia vs Italia
Amichevoli

La sua squadra di ragazzi ha vinto sia in Lussemburgo che in Grecia. E a Creta ha messo in mostra un ottimo calcio fino al rosso a Reggiani. Ma pensare a una riconferma è utopistico.

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È inevitabile che sia così: qualche voce a favore della permanenza di Silvio Baldini, dopo la bella vittoria della sua giovane Italia in Grecia, ha già cominciato a levarsi.

Perché non lui? Questo è il senso e la domanda di chi vorrebbe vedere l'attuale commissario tecnico dell'Under 21, "prestato" alla Nazionale maggiore per le due amichevoli di giugno dopo l'addio di Rino Gattuso, ancora sulla panchina dei grandi.

Non sarà così, però. Per una serie di ragioni. Anche se, a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali a cui l'Italia non parteciperà per la terza volta di fila, proprio Baldini e i suoi ragazzi si sono portati a casa una piccola, grande gioia.

  • "NON SONO UNO SCAPPATO DI CASA"

    Anche alla Rai, dopo la partita di Creta, è stato detto a Baldini che "crescerà ancora di più il numero di quelli che ritengono che lei debba continuare su questa strada".

    "Io la ringrazio - ha risposto Baldini a Tiziana Alla - A me interessa fare bene il mio lavoro. Però purtroppo nel mondo del calcio ci sono molte persone che ti danno delle etichette. Io penso di aver dato una risposta sul campo con questi ragazzi a queste etichette. Non sono uno scappato di casa. Il destino mi ha portato qua, ma la strada per arrivare qua è stata lunga, tortuosa e difficile".

    Discorso simile nell'intervista post partita a Sky:

    "Ho voluto essere utile, altri discorsi non mi interessano. Volevo che i ragazzi venissero valorizzati per quello che sono".

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  • Conte Mancini GFXGetty Images

    MA ORA SARÀ CACCIA AL NOME FORTE

    Il 22 giugno verrà eletto il nuovo presidente della FIGC al posto di Gabriele Gravina, che ha lasciato l'incarico pochi giorni dopo la disfatta in Bosnia. Il grande favorito è Giovanni Malagò, che a meno di sorprese vincerà la corsa contro Giancarlo Abete.

    Nei programmi del nuovo numero uno della Federazione c'è anche quello di portare un grande nome sulla panchina dell'Italia. Un profilo di sicuro valore, una figura forte, primo tassello per il rilancio di un movimento che, se a livello giovanile può funzionare come testimoniato dal trionfo dell'Under 17, a livello di prima squadra ha fatto nuovamente acqua.

    I nomi sono i soliti, ora che Massimiliano Allegri è pronto a legarsi al Napoli: da Roberto Mancini ad Antonio Conte. Con la suggestione "impossibile" Pep Guardiola in secondo piano.

    Quanto a Baldini, è stato chiamato in un momento di emergenza assoluta per guidare la squadra per due amichevoli già fissate e non più annullabili. E ha risposto presente. Un minimo spiraglio per una riconferma si aprirebbe solo se non si arrivasse a nessun candidato di prestigio, ripiegando così su di lui.

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  • LA QUESTIONE DEL CURRICULUM

    Lo stesso Baldini, in una conferenza stampa prima delle due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, aveva ammesso senza troppi giri di parole di non essere il profilo "ideale" per un'eventuale candidatura da settembre in poi.

    “Credo che per allenare la Nazionale italiana che ha quattro titoli mondiali, due titoli europei, una medaglia d’oro alle Olimpiadi e altre finali perse ci voglia un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l’ho. Io so che i tifosi italiani fanno il tifo per il cambiamento, ma so che non devo fare il pavone, quindi per pensare di poter arrivare ad allenare la Nazionale serve un percorso".

    Nello specifico, l'allenatore toscano ha allenato solamente in Serie B e C negli ultimi anni: dalla Carrarese al Palermo (portato alla promozione in cadetteria nel 2022), dal Perugia al Crotone, fino a un'altra promozione col Pescara. Dal 2011, dopo l'esperienza negativa al Vicenza, al 2017 è rimasto lontano dal calcio.

    L'ultima esperienza in Serie A risale addirittura alla stagione 2007/2008, quella del calcio a Mimmo Di Carlo: Baldini in quell'occasione ha allenato il Catania, venendo esonerato a marzo dopo un buon girone d'andata e lasciando il posto a Walter Zenga.

  • IL PERCORSO CON L'UNDER 21

    C'è poi un altro aspetto: Baldini è stato scelto dalla FIGC nel luglio di un anno fa per portare avanti un progetto. E questo progetto ha base a livello giovanile, nell'Under 21.

    Attualmente Pisilli e compagni sono secondi nel proprio gruppo di qualificazione al prossimo Europeo Under 21, che si giocherà l'anno prossimo in Albania e Serbia. Hanno vinto 7 partite su 8, hanno perso solo in Polonia venendo rimontati nel finale, ironia della sorte contro l'avversaria che comanda il raggruppamento a punteggio pieno.

    L'Under di Baldini è vicina all'obiettivo. È, insomma, nel bel mezzo di un percorso che nessuno vuole interrompere. Un percorso che avrà come obiettivo non solo quello di far bene alla fase finale, ma soprattutto di avere un ricambio generazionale per la Nazionale maggiore per gli anni a venire.

    "Posso avere la speranza dopo aver fatto l’Europeo Under 21 - diceva ancora Baldini qualche giorno fa, a proposito di una improbabile riconferma da settembre in poi - se non la pensassi così vorrebbe dire non avere rispetto del merito”.

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  • Grecia Italia AmichevoleGetty Images

    MA INTANTO GLI APPLAUSI SONO MERITATI

    Intanto, il presente dice che i giovanotti di Baldini hanno battuto due Nazionali maggiori in pochi giorni. Che saranno anche state Lussemburgo e Grecia, ma intanto rappresenta pur sempre un fatto insolito e da rimarcare.

    A Creta, soprattutto, si è visto qualcosa di davvero pregevole per più di un'ora. L'Italia ha messo in mostra meccanismi collaudati, si è disimpegnata con personalità e organizzazione offensiva e difensiva, ha segnato e ha creato l'opportunità per il raddoppio. Donnarumma, invece, non ha rischiato nulla.

    Solo dopo l'espulsione a poco più di 20 minuti dalla fine del debuttante Reggiani, entrato in campo poco prima, il vento è cambiato. Zafeiris ha colpito un palo che ha fatto il paio con la traversa di Koleosho, gli assalti greci sono stati pesanti da sopportare. Ma l'Italia ha mostrato unione e voglia di uscire dal campo con un successo di prestigio.

    L'esultanza finale degli azzurrini sarà sembrata sproporzionata e fuori luogo per qualcuno. Specialmente a pochi giorni dall'inizio dei Mondiali. Ma aveva un senso, altroché. Per i giocatori e per Baldini. Anche se il percorso del ct con l'Italia dei grandi è destinato a interrompersi qui.