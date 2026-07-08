Perché si parla così poco del rinnovo di Dimarco: va in scadenza nel 2027 con l'Inter, ha appena cambiato agente

A far star tranquilla l'Inter, inoltre, è anche un altro aspetto: l'interismo di Dimarco. Il classico giocatore-tifoso, quello che ha realizzato il sogno di indossare la maglia per la quale stravedeva da bambino.

"Sono veramente contento di aver rinnovato con la mia squadra del cuore - diceva Dimarco al momento di rinnovare il precedente contratto, due anni e mezzo fa - sono contento perché è un rinnovo che ha voluto fortemente la Società e che ho voluto fortemente anche io".

Uno strappo, insomma, al momento è difficilmente preventivabile. Sia per la clausola in favore dell'Inter, sia perché entrambe le parti vogliono arrivare allo stesso obiettivo. Ma intanto quel "2027" come data di scadenza rimane lì, in bella mostra. E non va completamente sottovalutato.