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Dimarco ScudettoGOAL
Stefano Silvestri

Perché si parla così poco del rinnovo di Dimarco: va in scadenza nel 2027 con l'Inter, ha appena cambiato agente

Calciomercato
Serie A
Inter
F. Dimarco

L'MVP del campionato vanta una situazione contrattuale piuttosto delicata: dalle richieste sue alla volontà del club, cosa sta succedendo e perché la situazione non si sblocca.

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Non è così usuale che l'MVP della Serie A sia un esterno di centrocampo. Eppure è quel che accaduto nell'ultima stagione. Impossibile, del resto, ignorare quanto Federico Dimarco ha fatto con costanza dall'inizio alla fine del campionato.

Parlano i numeri, strepitosi, i migliori della sua carriera: 7 reti e soprattutto 17 assist (ufficialmente 18, ma viene contato un angolo battuto a Lecce che in realtà assist non è), record assoluto nella storia del massimo torneo italiano che l'ex giocatore di Verona e Parma ha strappato al Papu Gomez.

Non è così usuale neppure un altro fatto: che un giocatore del genere, elemento fondamentale della squadra che ha appena conquistato lo Scudetto, vada in scadenza tra appena un anno.

Proprio così: il contratto di Dimarco terminerà il 30 giugno del 2027. E ciò significa che l'esterno di Chivu si prepara a entrare nella nuova stagione da potenziale parametro zero.

  • SITUAZIONE DI STALLO

    Del rinnovo di Dimarco si sta parlando da qualche tempo. Apparentemente, senza la necessaria attenzione che un tema così delicato meriterebbe.

    La situazione, in questo momento, è di stallo. Nel senso che non ci sono elementi che facciano pensare a un'accelerata nei prossimi giorni, ma neppure nelle prossime settimane.

    L'ultimo rinnovo del contratto, bene ricordarlo, Dimarco lo ha firmato nel dicembre del 2023. Con scadenza, appunto, 2027. Ma da quel momento nulla si è più mosso.

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  • IL CAMBIO DI AGENTE

    Che la situazione rischi di diventare quantomeno delicata è confermato da quanto accaduto ultimamente: Dimarco ha cambiato agente.

    L'esterno della Nazionale ha deciso di non farsi più rappresentare da Roc Nation: il suo nuovo procuratore sarà Arturo Canales. Sarà quest'ultimo a riprendere in mano le redini dei discorsi con l'Inter, al fine di garantire al proprio assistito le migliori condizioni possibili.

    La decisione di Dimarco di cambiare rappresentante deriva proprio da questo: dal ristagnamento delle trattative con la società per il prolungamento, il che, a meno di 12 mesi dalla conclusione del contratto rischia di diventare un problema.

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  • Thuram Dimarco Inter CagliariGetty Images

    LE RICHIESTE DI DIMARCO

    Dimarco, del resto, non è il calciatore più pagato della rosa dell'Inter. Neppure il secondo o il terzo. Anche se nell'ultima stagione, come dimostra il premio di MVP, è stato il più bravo di tutti.

    Nel 2025/26 Lautaro Martinez ha guadagnato 9 milioni di euro netti; a seguire la coppia Nicolò Barella-Hakan Calhanoglu, con 6,5 milioni a testa, al quarto posto Marcus Thuram con 6, al quinto Alessandro Bastoni con 5,5.

    E Dimarco? Il suo ingaggio attuale è di 4 milioni a stagione. Come quello di Denzel Dumfries, che ha già salutato la compagnia per andare al Real Madrid. E più basso di quello di Piotr Zielinski (4,5).

    Come riporta Tuttosport, dal punto di vista economico l'obiettivo di Dimarco sarebbe proprio questo: irrobustire il proprio ingaggio e portarlo non tanto ai livelli di Lautaro, quanto dei vari Barella e Bastoni.

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  • LA POSIZIONE DELL'INTER

    Perché, dunque, l'Inter non ha fretta di rinnovare il contratto di Dimarco nonostante al calciatore rimanga un solo anno? Semplicemente perché il club nerazzurro ha una carta nella manica.

    Al momento di firmare il precedente rinnovo, alla fine del 2023, l'Inter ha inserito un'opzione di prolungamento automatico: dal 2027 al 2028. Una clausola unilaterale che non è ancora scattata, ma che verrà utilizzata dalla società nel momento ritenuto ideale.

    Poi, chiaramente, ci sono le volontà dello stesso Dimarco. Che non sono soltanto economiche, ma riguardano anche la durata del nuovo accordo: il calciatore vorrebbe rimanere a vita, magari fino al 2030, scenario di cui, del resto, si sta parlando già da qualche tempo.

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  • Thuram Dimarco Torino InterGetty Images

    INTERISMO PURO

    A far star tranquilla l'Inter, inoltre, è anche un altro aspetto: l'interismo di Dimarco. Il classico giocatore-tifoso, quello che ha realizzato il sogno di indossare la maglia per la quale stravedeva da bambino.

    "Sono veramente contento di aver rinnovato con la mia squadra del cuore - diceva Dimarco al momento di rinnovare il precedente contratto, due anni e mezzo fa - sono contento perché è un rinnovo che ha voluto fortemente la Società e che ho voluto fortemente anche io".

    Uno strappo, insomma, al momento è difficilmente preventivabile. Sia per la clausola in favore dell'Inter, sia perché entrambe le parti vogliono arrivare allo stesso obiettivo. Ma intanto quel "2027" come data di scadenza rimane lì, in bella mostra. E non va completamente sottovalutato.

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