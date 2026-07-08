Perché si parla così poco del rinnovo di Dimarco: va in scadenza nel 2027 con l'Inter, ha appena cambiato agente

Non è così usuale che l'MVP della Serie A sia un esterno di centrocampo. Eppure è quel che accaduto nell'ultima stagione. Impossibile, del resto, ignorare quanto Federico Dimarco ha fatto con costanza dall'inizio alla fine del campionato.
Parlano i numeri, strepitosi, i migliori della sua carriera: 7 reti e soprattutto 17 assist (ufficialmente 18, ma viene contato un angolo battuto a Lecce che in realtà assist non è), record assoluto nella storia del massimo torneo italiano che l'ex giocatore di Verona e Parma ha strappato al Papu Gomez.
Non è così usuale neppure un altro fatto: che un giocatore del genere, elemento fondamentale della squadra che ha appena conquistato lo Scudetto, vada in scadenza tra appena un anno.
Proprio così: il contratto di Dimarco terminerà il 30 giugno del 2027. E ciò significa che l'esterno di Chivu si prepara a entrare nella nuova stagione da potenziale parametro zero.