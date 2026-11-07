Perché si continua a parlare di un nuovo attaccante per la Juventus nonostante i segnali di Woltemade e Kolo Muani

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Ci sono un francese, un tedesco e un bosniaco. Non è una barzelletta: è la composizione del nuovo tridente della Juventus. Quello che Luciano Spalletti ha faticosamente incastrato nel proprio cubo di Rubik.

C'è Kerim Alajbegovic, sul quale i dubbi sono pochi specialmente per un futuro che si preannuncia roseo. E poi ci sono Nick Woltemade e Randal Kolo Muani. Su di loro le perplessità si sono sprecate, le critiche sono esplose. Poi però è arrivata la notte di Alkmaar, positiva per il tedesco e ottima per il francese, e pare che il sereno sia tornato.

Non è così, in realtà. O meglio: non è completamente così. Tanto che le voci su un nuovo attaccante in arrivo a gennaio si stanno sprecando, anche se alla riapertura della finestra invernale di mercato mancano ancora due mesi. E non è una stranezza.