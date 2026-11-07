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Woltemade Kolo MuaniGetty Images
Stefano Silvestri

Perché si continua a parlare di un nuovo attaccante per la Juventus nonostante i segnali di Woltemade e Kolo Muani

Calciomercato
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Fiorentina vs Juventus
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Spalletti pare aver trovato la quadra schierando il francese il tedesco in un tridente completato da Alajbegovic. Ma a gennaio può arrivare un nuovo 9 a Torino.

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Ci sono un francese, un tedesco e un bosniaco. Non è una barzelletta: è la composizione del nuovo tridente della Juventus. Quello che Luciano Spalletti ha faticosamente incastrato nel proprio cubo di Rubik.

C'è Kerim Alajbegovic, sul quale i dubbi sono pochi specialmente per un futuro che si preannuncia roseo. E poi ci sono Nick Woltemade e Randal Kolo Muani. Su di loro le perplessità si sono sprecate, le critiche sono esplose. Poi però è arrivata la notte di Alkmaar, positiva per il tedesco e ottima per il francese, e pare che il sereno sia tornato.

Non è così, in realtà. O meglio: non è completamente così. Tanto che le voci su un nuovo attaccante in arrivo a gennaio si stanno sprecando, anche se alla riapertura della finestra invernale di mercato mancano ancora due mesi. E non è una stranezza.

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    Si parla ad esempio di Mauro Icardi, svincolato da mesi e ancora senza squadra dopo il mancato arrivo alla Lazio. Per lui non ci sarebbe bisogno di aspettare gennaio: potrebbe vestirsi di bianconero anche prima. A Torino ritroverebbe Spalletti dopo la non semplice convivenza all'Inter.

    E poi c'è la solita serie di nomi che giornalmente vengono alla luce. Il nome di Sesko, di Brobbey, di Ebnoutalib. E di altri.

    Il tutto con un comune denominatore: qualcosa, alla Continassa, può davvero bollire in pentola sul fronte nuovo attaccante. Ferma restando la necessità della Juventus di mantenere entro una certa soglia costi e stipendi della rosa a disposizione di Spalletti.

  • AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport

    KOLO MUANI RIMANE A DESTRA

    Il fatto che a gennaio possa arrivare un altro elemento a rinforzare l'attacco della Juve è legato intanto al rendimento di Kolo Muani. Perché servono conferme dopo Alkmaar: una rondine non fa primavera. Ma è legato anche alla posizione che il francese occuperà di qui in avanti.

    Nelle ultime due partite, l'ex PSG ha fatto l'esterno destro con Alajbegovic e Woltemade a completare l'attacco. E contro l'AZ è finalmente esploso, segnando e fornendo un'ottima prestazione. Bastava metterlo lì, spostarlo dal centro, hanno urlato in tanti. Ed è una visione che un senso ce l'ha.

    In attesa di capire che cosa succederà quando Conceiçao tornerà a disposizione dopo l'infortunio, ecco dunque che proprio Kolo Muani potrebbe far spazio in mezzo a un nuovo arrivo. A prescindere da chi sarà.

    Il francese, del resto, ha ampiamente deluso come punta centrale. Sia dal punto di vista del rendimento che dei numeri. Lo stesso Spalletti se n'è reso conto, sia a parole che poi con i fatti. E gli ha affiancato Woltemade, ricevendo risposte complessivamente migliori anche in altre partite.

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  • I DUBBI SU WOLTEMADE

    Quanto al tedesco, i dubbi rimangono nonostante pure lui sia reduce da una serata positiva. Non certo al livello di Kolo Muani, ma intanto l'assist per lo 0-2 del collega è già un segnale migliore rispetto a quelli dati in precedenza.

    Il problema è il solito: si fatica a comprendere in che ruolo Woltemade possa davvero dare il meglio. Che non sia un centravanti puro, intanto, lo si sa da tempo. E lo sapeva anche la Juventus, al momento di prelevarlo in fretta e furia dal Newcastle agli sgoccioli della finestra estiva del calciomercato.

    "Non è proprio un finalizzatore, ma che lo voglia o meno deve diventarlo - diceva di lui Spalletti all'inizio di settembre - Deve essere un pivot offensivo, a cui lui abbinerà il palleggio. È flessibile, leggero, morbido e questo sorprende con quella struttura fisica. Ha fatto anche il centrocampista e sa tracciare linee di passaggio, in orizzontale e in verticale. Ci darà nuove soluzioni".

    Woltemade si è preso il posto da titolare nelle ultime partite, ma anche così ha lasciato a desiderare dal punto di vista realizzativo: in tutta la stagione è andato a segno tre volte, tutte in Europa League, ma due delle quali su rigore.

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  • NUMERI DA MIGLIORARE

    Nelle prime quattro giornate di Europa League, i numeri offensivi della Juventus sono stati ottimi: 11 goal totali. Tre li ha segnati Woltemade, altrettanti Kolo Muani.

    Poi guardi il campionato e lo scenario cambia radicalmente. La squadra di Spalletti è andata a bersaglio appena 13 volte, ha il peggior rendimento delle prime 10 e ha segnato addirittura meno di Fiorentina, Sassuolo e Monza. Anche a causa delle polveri bagnate dei propri attaccanti.

    Polveri bagnate? Caratteristiche, più che altro. Kolo Muani si trova meglio lontano dalla porta, Woltemade ha a sua volta caratteristiche particolari. Un Vlahovic, che tra alti e bassi si è sempre contraddistinto come centravanti con il mirino costantemente puntato verso la porta, non c'è più.

    Ecco perché un altro attaccante appare necessario per coprire i buchi lasciati da un mercato estivo raffazzonato. Ne va dell'andamento di una stagione da svoltare, soprattutto in campionato. Per non fallire per il secondo anno consecutivo la qualificazione alla Champions League.

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